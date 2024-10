Bí quyết "Tường An since 1977" lưu giữ hương vị Việt cho triệu món ăn ngon

Hội yêu cơm nhà mến chuyện bếp núc truy tìm bí quyết nấu triệu món ngon



Mỗi phụ nữ đều có vài món tủ, công thức để thăng hạng các món cơm nhà, nhưng vẫn cần phải có "Bí quyết" để "mua chuộc" dạ dày của các thành viên trong gia đình. Song thay vì giữ cho riêng mình, hội chị em thường cởi mở chia sẻ với nhau trong những hội yêu cơm nhà mến chuyện bếp núc những "Bí quyết" để tung chiêu sáng tạo và khoe chiến tích với triệu món ngon.

Gần đây, từ hội hot moms yêu bếp cho đến cộng đồng Gen Z sành ăn đang háo hức truyền tay nhau "Bí quyết" nấu hàng triệu món ngon. Vẫn là những chiếc clip nấu ăn ngon quên lối về, mỗi người mỗi món sở trường, song các TikToker Ăn chay cùng Nhi, Bếp nhà Thanh, Huyền Mê Nấu Mê Ăn… đều chia sẻ chung một "Bí quyết" để giữ lửa cơm nhà "since 1977" từ Tường An.

Gần 5 thập kỷ song hành với gian bếp Việt, Tường An đều có thể chinh phục muôn kiểu biến tấu trong nấu nướng nhưng mỗi món ăn vẫn đầy đủ hương – sắc – vị nhờ vào Bí quyết "Since 1977" từ dầu ăn, bơ thực vật Tường An, nước mắm và hạt nêm.

Bí quyết "since 1977" kỳ diệu ở chỗ, nếu bạn đang nghĩ hôm nay sẽ nấu gì đãi cả nhà, chỉ cần ngó quanh góc bếp cũng tìm thấy ngay cảm hứng món ngon từ "vũ trụ gia vị" Tường An. Gần 5 thập kỷ song hành cùng gian bếp Việt, Tường An đã và đang làm tròn đầy vị ngon cho triệu món ăn bằng dải sản phẩm thuộc 4 ngành hàng: dầu ăn, bơ thực vật, nước mắm và hạt nêm.

Huyền Mê Nấu Mê Ăn: Căn bếp gia đình trở nên đủ đầy và ấm cúng khi sở hữu "Bí quyết Món Ngon Tường An" trong căn bếp

Huyền Mê Nấu Mê Ăn cho biết cô có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên căn bếp Việt chứa đầy gia vị của Tường An. Cuộc sống ngày càng hiện đại và đổi mới hơn, tuy nhiên cô vẫn mong muốn con mình có thể lưu giữ được trọn vẹn ký ức thuở nhỏ như người mẹ. Và đối với Huyền, căn bếp nào có Tường An, nơi đó có thêm tình yêu thương, gắn kết.

Huyền Mê Nấu Mê Ăn chia sẻ sự yêu thích với Nước mắm cá cơm Tường An - Bí quyết đậm đà, dậy vị cho các món rim, kho

Ăn chay cùng Nhi: Duy trì lối sống xanh cùng nguồn cảm hứng nấu ăn bất tận từ Tường An



Đối với Nhi, sự kết hợp giữa thực phẩm chay và "Bí quyết" sáng tạo món ngon từ Tường An không chỉ giúp cô duy trì lối sống vui khỏe mà còn tạo cơ hội để cô truyền cảm hứng đến cộng đồng. Nhờ đó, nữ TikToker có thể khuyến khích mọi người hướng đến một cuộc sống cân bằng và bền vững hơn trong khi vẫn sáng tạo nên nhiều món ăn ngon.

TikToker Ăn chay cùng Nhi khoe "chiến tích" nhờ vào "Bí quyết Món Ngon" từ Tường An

Tường An - Một bí quyết Việt, triệu món ăn ngon – Since 1977



Hội chị em yêu cơm nhà mến chuyện bếp núc, cộng đồng GenZ và các hot TikToker đang mách nhau "Bí quyết chiên rán giòn ngon" từ dầu ăn Tường An là nắm chắc trong tay "9 phần giòn ngon", phần còn lại chỉ nằm ở quy trình: làm nóng dầu từ từ rồi chiên đều thực phẩm cho đến khi vàng ruộm.

Dầu ăn Tường An nổi tiếng độc quyền với công thức bền nhiệt, được tinh luyện bằng công nghệ tinh luyện châu Âu hiện đại, đảm bảo chất lượng dầu tinh khiết tuyệt đối, có khả năng chịu nhiệt độ cao và giảm nguy cơ cháy khét, chính là "Bí quyết" bất bại giúp mọi món chiên rán luôn giữ được độ giòn lâu, vàng ươm và thơm ngon.

Dầu ăn Tường An – Bí quyết giòn ngon "Since 1977"

Bơ thực vật Tường An cũng là thương hiệu "bơ quốc dân" trong lòng hội chị em mỗi khi nâng tầm món xào, nướng hay làm sốt đều dậy vị thơm bơ. Đây là thương hiệu bơ thực vật bán chạy số 1 Việt Nam trong ngành hàng Bơ Margarine (*).



Cộng đồng chị em mê bếp núc kháo nhau rằng các món nướng dù là trên vỉ, hay đúc lò đều phải phết thêm Bơ thực vật Tường An vị nguyên bản - Bí quyết dậy vị thơm bơ với vị mặn dịu tự nhiên, giúp món ăn thêm thơm ngon và hấp dẫn. Các "Fan cứng" của Tường An đã được dịp trổ tài các món Á – Âu với bơ thực vật Tường An vị sữa thơm béo khi vừa mới được trình làng vào đầu năm 2024. Bên cạnh đó, bơ đường mía ngọt thanh được bổ sung đường mía nguyên hạt cũng là một siêu phẩm ra mắt cùng lúc với bơ sữa, thích hợp để ăn trực tiếp hoặc chấm đồ chiên.

Trọn bộ sản phẩm Bơ Tường An phù hợp với đa dạng nhu cầu chế biến món ăn của người Việt

Nước mắm cá cơm Tường An cũng được cộng đồng GenZ và các hot TikToker thêm ngay vào sổ tay món ngon mỗi ngày. Được chiết xuất từ 100% cá cơm tươi ngon tự nhiên được đánh bắt tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang), đem ủ chượp theo tỷ lệ vàng "3 Cá:1 Muối" bằng phương pháp truyền thống. Sau 12 – 18 tháng, những giọt mắm cốt ngọt cá đầu tiên có màu hổ phách được chắt lọc và đóng chai, mang tới gian bếp "Bí quyết đậm đà dậy vị" với 3 dòng nước mắm cao đạm: 40 độ đạm với vị đậm đà chuyên dùng chấm sống và rim kho, 32 độ đạm với vị hài hòa thích hợp để chấm, ướp, xào, nấu và 20 độ đạm dịu vị ngọt cá - hoàn hảo cho nhiều phương pháp chế biến và hầu hết các món ăn hằng ngày, đặc biệt phù hợp với các tín đồ nước mắm truyền thống cao đạm với gu dịu vị nhẹ nhàng.



Nước mắm cá cơm Tường An – Bí quyết đậm đà dậy vị cho cơm nhà "10 điểm không có nhưng" dù là món kho, rim hay chấm trực tiếp. Ngoài ra, Tường An còn có thêm các dòng nước mắm Ngư Phát Ngon Khỏe Nhãn Xanh và Ngư Phát Ngon Tiện Nhãn Đỏ, đa dạng phương pháp chế biến mang lại hương vị thơm ngon, đậm vị cho món ăn.

Nước mắm cá cơm Tường An – Bí quyết đậm đà dậy vị cho triệu món ngon

Bữa cơm nhà càng không thể thiếu món canh thanh mát, ngọt lành nhờ "Bí quyết ngon ngọt tự nhiên" từ hạt nêm Tường An Unicook, giúp món canh thăng hạng hay món xào ngọt sâu, đậm đà. Hạt nêm Tường An Unicook sườn non, xương ống và nước cốt thịt hầm, và hạt nêm Tường An Unicook nấm hương cùng và 3 loại rau củ được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản hiện đại nên giữ trọn được vị ngon ngọt của sườn non, xương ống, thịt và rau củ, tạo nên "Bí quyết ngon ngọt tự nhiên" để cộng động GenZ và các hot TikToker trổ tài chế biến món ngon, thăng hạng cơm nhà cho cả gia đình.



Cơm nhà cũng cần "Bí quyết" và trải qua gần 5 thập kỷ, Tường An tự hào bí quyết "Since 1977" của thương hiệu vẫn đi cùng năm tháng, được tin chọn để làm cho triệu món ăn trong căn bếp Việt đầy đủ hương – sắc – vị.

Tìm hiểu thêm thông tin các sản phẩm của Tường An tại đây .

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, Số 138 - 142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(*) Giai đoạn 12 tháng liên tiếp từ 06/2023 đến 05/2024, theo NielsenIQ.