Bí quyết thảnh thơi mùa Tết trong căn bếp của bạn

Những người vợ và người mẹ, thời điểm ngày cận Tết, bận rộn sức nặng công việc gần gấp đôi, vì phải nấu nướng để chuẩn bị mâm cơm cúng Tổ Tiên và thết đãi khách đến nhà.

"Ăn Tết" vui, hay tăng thêm sự mệt mỏi, e ngại vào bếp?

Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về Tết? Bạn tự hỏi, Tết nên ăn gì? Nấu sao cho ngon, đủ đầy? Căng não suy nghĩ thực đơn, cả nhà thích món gì, thực phẩm mua có đủ chuẩn-sạch hay không,… Những câu hỏi liên tiếp không ngừng bủa vây tâm trí bạn.

Và đôi khi nó vô hình trở thành áp lực mỗi nghĩ bạn nghĩ về Tết, nghĩ về gian bếp. Đừng tự vô hình tạo bức tường áp lực cho bản thân.Những lúc mệt mỏi quá sao ta không tự nhủ và tìm ra lý do vì sao ta vào bếp. Việc bếp không phải dành riêng cho ai, nó níu chân người đến chỉ vì họ có lí do cần nó mà thôi.

Có người sẽ lựa chọn vào bếp vì sức khỏe, họ lo ngại thực phẩm nấu sẵn không đủ chất lượng và cân bằng dinh dưỡng. Hay đa phần chị em phụ nữ lựa chọn lí do vào bếp vì gia đình. " Bếp có ấm, nhà mới an và giàu sang sẽ đến", họ muốn vun vén tình yêu thương của mình qua những món ăn ngon, vun đắp khoảnh khắc hạnh phúc gia đình bên mâm cơm. Đặc biệt trong dịp Tết là thời gian cả gia đình được sum vầy đoàn viên, vào bếp cùng nhau sẽ càng được trân trọng hơn. Dù vì lí do gì thì việc vào bếp cũng xuất phát từ ý nghĩ quan tâm đến sức khỏe của bản thân và người thân xung quanh.

Vậy tại sao lại e ngại khi vào bếp đúng không cả nhà! "Ăn Tết" thêm vui, vào bếp không khó nếu ta biết đơn giản hóa mọi việc.

Tết đến thảnh thơi, năm mới an hòa

Khi cả thế giới đang đối mặt với dịch bệnh Covid như hiện nay, việc "quản" căn bếp để có những bữa ăn ngon và tốt cho sức khỏe cho cả nhà lại càng quan trọng. Vì vậy nhiều chị em đã tìm ra các bí kíp để Tết này "thảnh thơi" mà vẫn giữ trọn không khí đầm ấm, hạnh phúc sum vầy ngày Tết qua những bữa ăn ngon.

Khung cảnh gian bếp ngày tết, khi cả gia đình cùng quây quần chuẩn bị mâm cơm, cùng trò chuyện rôm rả, cười nói, cùng nhau tận hưởng món ngon. Còn gì hạnh phúc và đầm ấm hơn thế?

Tết này cả nhà chuẩn bị thực đơn gì đón xuân?

Việc "đơn giản hóa" mọi thứ sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và việc nấu ăn ngày Tết vẫn trọn vị ngon, đa dạng món. Hãy lên trước danh sách các món ngon cả nhà thích và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần mua nhé. Chỉ nên đi siêu thị hay chợ 1-2 lần hoặc có thể mua online giao hàng tận nhà để hạn chế tập trung nơi đông người.

Và, có một chiêu đơn giản hóa rất hiệu quả: lựa chọn đúng gia vị chiết xuất từ thiên nhiên. Sự kết hợp giữa các nguyên liệu thiên nhiên theo từng đặc trưng riêng của món ăn sẽ giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, tròn vị ngon. Đặc biệt, nhiều gia đình đã lựa chọn và tin dùng gia vị thiên nhiên Vianco, hoàn toàn làm từ thảo dược, thảo mộc tự nhiên. Và gia vị Vianco còn đa dạng nhiều sản phẩm như xốt sa tế dầu, bột ngũ vị hương, bột cà ri, xốt cà súp,... để chế biến nhiều món khác nhau, hoặc gia vị nấu các món cần sự tinh tế trong gia vị nêm như phở, bún bò, bò kho,…

Nếu bí quá không biết nấu gì, ăn gì cho ngày Tết thì bạn có thể tham khảo thực đơn trên giavivietan.com để chọn món ăn nè. Hay xem video cách nấu trên Youtube để nấu các món hấp dẫn một cách nhanh chóng.

Giúp món ngon ngày tết thêm đa dạng, phong phú. Vào bếp dễ dàng, Tết thêm rộn ràng

Nêm nếm yêu thương, Trọn vị Tết Việt

Tết đến sum vầy luôn là cầu nối yêu thương cho các thành viên gia đình được xích lại gần nhau hơn. Dù có ở nơi đâu thì những bữa cơm đoàn viên vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí mỗi người.

Những bữa cơm sum vầy ngon lành và tốt cho sức khỏe là vô giá.

Đặc biệt trong mùa dịch bệnh hiện nay, gia vị thiên nhiên càng được nâng tầm quan trọng và mang đến nhiều giá trị vô giá đối với sức khỏe. Vianco tự hào khi tất cả các dòng sản phẩm của Vianco đều được kết tinh từ thiên nhiên, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, mang đến chuẩn vị ngon cho các món ăn. Các gia vị thiên nhiên Vianco được phối trộn hài hòa giữa các thành phần thảo mộc tự nhiên theo từng đặc trưng riêng của mỗi món ăn Việt, giúp người nội trợ vào bếp dễ dàng hơn, từ các món ăn hằng ngày như: thịt chiên ngũ vị, tôm xốt cà ry,… đến các món cần sự khéo léo phức tạp trong nêm nêm như: bún bò huế, phở, bò kho,…

Ngoài ra, Vianco còn có một số nông sản và gia vị đơn chất như lá thơm ngoại, hạt ngò, các loại gia vị bột: quế, hoa hồi, gừng, sả, nghệ...

Với gia vị thiên nhiên Vianco, chị em có thể đa sáng tạo nấu ăn theo cách riêng của mình. Tùy vào khẩu vị từng nhà, từng vùng miền mà có thể nêm nếm theo khẩu vị riêng nhưng vẫn đảm bảo hương vị đặc trưng của từng món ăn. Hãy để nấu ăn trở thành nguồn cảm hứng mang đến niềm vui và tăng thêm tình yêu thương cho gia đình mỗi ngày.

Hãy nêm nếm yêu thương theo cách của bạn!

https://afamily.vn/bi-quyet-thanh-thoi-mua-tet-trong-can-bep-cua-ban-20220125231615683.chn