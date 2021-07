Bí quyết tạo ra một bữa ăn ngon mùa dịch

Chiếc tủ lạnh thần kỳ - "vị cứu tinh" của mọi nhà

"Vị cứu tinh" của gia đình trong công cuộc chống lại vi khuẩn

Thời điểm này, nhà nhà săn rau, người người săn thịt để dự trữ cho đợt giãn cách theo chỉ thị 16 ngày càng cấp bách. Tuy nhiên, chiến thắng trong cuộc chiến săn rau thịt chưa phải là kết thúc. Việc khiến các chị, các mẹ đau đầu còn hơn "chọn đúng chồng" đó chính là tìm được một chiếc tủ lạnh không những giữ thức ăn tươi ngon, mà còn phải chống khuẩn và vừa túi tiền, thiết kế vừa vặn phù hợp với gian bếp.



Cửa tủ được làm bằng thép kháng khuẩn góp phần bảo vệ sức khỏe tối ưu cho cả gia đình bạn

Đề cao tiêu chí trữ tươi đồ ăn nhưng cần chống khuẩn cao, tủ lạnh Aqua AQR-S480XA là sự lựa chọn đáng cân nhắc khi sở hữu cửa tủ kháng khuẩn đến 99.9%, đặc biệt phù hợp trong thời kì dịch Covid. Thực tế, thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn từ tay, thường là do tay chạm vào bề mặt vật dụng trước đó, nhất là bề mặt tủ lạnh. Cửa tủ AQUA với khả năng kháng khuẩn đến 99,9% giúp hạn chế việc này, góp phần giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn, tốt hơn cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thức ăn không những tươi mà còn phải không bị ám mùi thì mới đảm bảo các chất bổ cho cơ thể. Sở hữu công nghệ Deo Fresh Pro hỗ trợ thanh lọc mùi và giảm vi khuẩn sinh sôi trong tủ, bên cạnh đó, việc tăng cường đá Tourmaline vào hệ thống khử mùi và vi khuẩn, tủ lạnh Aqua AQR-S480XA đã giúp các bà nội trợ gạt đi mối lo này.

Đồ ăn thì nhiều, nhà thì nhỏ, gian bếp cũng chật, tủ sâu thì khó lấy đồ bên trong. Giải pháp ở đâu?

Với thiết kế không gian tủ rộng, vừa vóc dáng người Việt, nhằm tránh bỏ quên các thực phẩm đã mua từ lâu dẫn đến hết hạn sử dụng trong tình huống cần tích trữ nhiều thực phẩm. Đặc biệt, cửa tủ có thể mở yên 90 độ không tốn diện tích, kích thước gọn dễ dàng vừa với gian bếp nhỏ. Tất cả đều được giải quyết thông qua dòng tủ lạnh side by side của Aqua.

Công nghệ Magic Cooling vì sức khỏe sẽ đáp ứng hết tất cả các tiêu chí khắt khe khi lựa chọn tủ lạnh của các chị em mùa dịch. Hãy để bữa ăn khỏe được chế biến từ đồ tươi và chống khuẩn với Aqua. Hơn thế nữa, chi phí của "Aqua AQR - S480XA" lại rất hợp lí cho những ai đam mê kiểu tủ "Side by side" sang trọng. Mua một tủ lạnh được nhiều lợi ích, giá trị cực "hời" cho hội yêu bếp.

Sao Việt đã "đổ gục" tủ lạnh Aqua AQR-S480XA như thế nào?

Ở thời điểm sức khỏe là yếu tố hàng đầu thì việc bảo quản đồ ăn sao cho tươi ngon là vô cùng quan trọng. Nắm được bí quyết nhờ Tủ lạnh Side by side, diễn viên Đinh Ngọc Diệp tiết lộ lý do nàng "đổ gục" sản phẩm này: "từ khi có tủ lạnh Aqua AQR-S480XA, đã không còn nỗi lo thực phẩm bị nhiễm khuẩn từ bàn tay do chạm vào cửa tủ trước khi lấy đồ ăn". Bởi vì cửa tủ được thiết kế kháng khuẩn đến 99.9% với công nghệ Magic Cooling ưu việt cực đỉnh, "các món ăn lúc nào đảm bảo dinh dưỡng, tươi ngon cho cả nhà".

Ngọc Diệp không quên gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả chị em mùa giãn cách này

Không chỉ nữ diễn viên Ngọc Diệp, ca sĩ Lưu Sara cũng đã rất tâm đắc khi nhờ có dòng tủ lạnh Side by side của Aqua mà "bà mẹ trẻ" đã cân bằng được tất cả thời gian trong ngày. Điểm khiến cô ca sĩ này ưng ý nhất chính là dung tích tủ lớn chứa đựng thoải mái, đặc biệt thiết kế chiều cao tủ lạnh hợp lý, giúp "dễ dàng lấy thực phẩm ở các góc cao sâu bên trong, tránh tình trạng phải với tay lấy hoặc quên mất đồ ăn ở trong góc tủ như các loại tủ, khi phát hiện ra thì mấy em đồ ăn đã không dùng được nữa", các chị em không khỏi tiếc "hùi hụi".

Mẹ của những em bé Sara đã cân bằng thời gian hiệu quả nhờ có tủ lạnh Aqua AQR-S480XA

Với tình hình dịch bệnh, các bữa ăn phải luôn ngon lành và các loại thực phẩm phải được bảo đảm trước các loại vi khuẩn, để cải thiện sức khoẻ gia đình và tăng sức đề kháng là những tiêu chí hàng đầu khi gia đình Đăng Khôi nâng cấp tủ lạnh mới. Sau khi "cân nhắc kỹ lưỡng", cả gia đình đã "chốt đơn" liền tủ lạnh Aqua AQR-S480XA, nhờ đó, bữa cơm nhà Đăng Khôi luôn an toàn và đầy dinh dưỡng.

Gia đình Đăng Khôi hài lòng khi có những bữa ăn an toàn và trọn vị

Dòng tủ lạnh Side by Side AQR-S480XA của Aqua có công nghệ làm lạnh tốt, sẽ đảm bảo thực phẩm được lưu trữ tươi ngon hơn. Với công nghệ kháng khuẩn đặc biệt lên đến 99.9%, cộng thêm công nghệ Deo Fresh Pro, thực phẩm của bạn sẽ luôn được an toàn, mang lại bữa ăn đảm bảo sức khỏe và tràn ngập niềm vui cho cả gia đình.

Nếu "vị cứu tinh" này đã chinh phục được bạn, tham khảo tại đây nhé:

https://aquavietnam.com.vn/san-pham/aqr-s480xa/