Bí quyết nhỏ giúp mẹ Việt ở Đức tự tay cải tạo, trang trí phòng bé yêu khiến ai nhìn cũng ghen tị

Chị Thu Thủy hiện đang sống cùng gia đình nhỏ của mình ở thành phố Cologne, Đức. Vợ chồng chị đều có chung những sở thích khá thú vị như đi du lịch, làm đồ thủ công, trồng rau trồng hoa và đặc biệt là lâu lâu lại tự tay DIY, làm đẹp không gian sống của mình.



Chị Thủy chia sẻ: "Nhân dịp sinh nhật con, vợ chồng chúng mình quyết định sửa phòng thêm lần nữa. Trang trí phòng trẻ con không dễ vì mình muốn căn phòng mang nhiều tính cách của con hơn là áp đặt thẩm mỹ của cá nhân vào.

Căn phòng sẽ nhiều màu sắc, hợp với lứa tuổi của con hơn, và đồng thời vẫn sẽ phù hợp có thể sử dụng lâu dài cho tới khi con lớn. Mất ba tuần lao động chăm chỉ để hoàn thành phòng cho con. Căn phòng mình dành khá nhiều tâm huyết và tốn công sức nhất từ trước tới giờ".

Căn phòng trước khi cải tạo.

Nhân dịp sinh nhật con, vợ chồng chị Thu Thủy quyết định "thay áo mới" cho phòng của bé.

Quá trình cải tạo lên đến 3 tuần.

Trước đây khi dọn về căn nhà, phòng của bé là phòng dành cho bạn tới chơi ngủ lại. Khi con chào đời tới nay, phòng đã được sửa vài lần. Phần nhiều chị Thủy trang trí thêm những thứ nho nhỏ như vẽ cửa, dán tường nhưng chưa thay đổi hoàn toàn.

Các phòng trong nhà lần lượt được thay áo mới. Phòng của con với diện tích khoảng 10m2 đã được vợ chồng chị lên kế hoạch và hiện thực hóa những ý tưởng, mong muốn về một không gian phù hợp với thế giới quan của trẻ thơ, tươi tắn và ngọt ngào như nụ cười của bé.

Chị Thủy làm đẹp cửa khi con được 2 tháng.

Chiếc giường và bức tường sau khi sơn.

Chiếc giường Brimnes của Ikea có kích thước 90x120cm, có thể kéo ra thành giường đôi 180x200cm. Giường tuy đã cũ và nhiều vết xước nhưng chất lượng vẫn còn tốt.

Thay giường mới sẽ hơi phí phạm và hầu hết giường của trẻ thường là giường đơn, hoặc to nhất là 120x200cm. Vì thế, chị Thủy muốn giữ giường to để khi con chẳng may bị ốm, cần người trông coi và ngủ cùng để theo dõi thì có thể ngủ lại phòng con.

Tuy chị Thủy không thích dáng chiếc giường vì hơi thô nhưng khi vẽ lên cả một bức tranh về bầu trời, cánh đồng, núi non…, chị cũng tạm hài lòng với vẻ đẹp đặc biệt của giường.

Chiếc giường có nhiều vết xước.

Chị quyết định không mua giường mới mà cải tạo lại.

Quá trình sơn giường.

Vẽ giường và tủ cùng tông.

Điểm nhấn của phía tường là hai chụp đèn hoa. Phía trên ghế ngồi được chị Thủy gắn hai đèn để phục vụ cho việc đọc sách của bé. Chụp đèn hoa được làm từ giấy Washi của Nhật. Chị Thủy cho biết, ý tưởng này là của Sachie Muramatsu. Vì tình cờ một lần đọc được bài phỏng vấn của Sachie trên tạp chí nên chị Thủy đã mày mò DIY lại vì ý tưởng quá xinh và độc đáo.



Chị Thủy cũng tự tay làm hai chiếc đèn thả trần cho góc đọc sách của bé.

Chiếc đèn xinh xắn.

Góc nhỏ ấn tượng hơn nhờ hai chiếc đèn siêu dễ thương.

Tủ Brusali của Ikea là nơi chị Thủy dùng để đựng bỉm, quần áo body và ở nhà cho con. Mặt bàn đóng thêm là nơi thay bỉm. Con đã bỏ bỉm gần nửa năm nhưng vật dụng này không còn cần thiết. Tủ ngăn kéo bị xước nhiều ở hai bên cạnh, bán đi không được giá nên chị giữ lại, xếp cạnh giường để vẽ lại luôn và làm nơi đựng đồ chơi cho con.

Tủ đựng quần áo của bé.

Khu vực vui chơi của bé được chị Thủy dán giấy dán tường với những họa tiết, hình thù ngộ nghĩnh từ lần trang trí trước. Vì con rất giữ nên khu vực này vẫn còn mới. Chị quyết định giữ nguyên hiện trạng.

Góc vui chơi của con.

Với ngăn tủ, để phân chia quần áo dễ dàng, vợ chồng chị Thủy dùng gỗ thừa để làm các vách ngăn phân loại quần áo. Cách gấp được chị học hỏi từ cô Marie Kondo. Chị chia nhỏ các ngăn tủ để khi lấy quần áo vẫn giữ được sự ngăn nắp, đồng thời dễ dàng phân loại các loại quần áo, dễ lấy và chọn đồ.

Ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng.

Góc treo đồ.

Tay nắm cửa cũng khá xinh xắn.

Ngăn kéo phía dưới cùng được chị làm nơi để giày cho bé. Góc nhỏ được chị lưu trữ cả những đôi giày đã cũ, đã chật của con để làm kỷ niệm.

Khu vực để giày của bé.

Sau khi hoàn thiện căn phòng vô cùng tâm huyết, vợ chồng chị Thủy cảm thấy hài lòng. Vợ chồng chị càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi bé rất yêu căn phòng "mới" này của mình.

Nguồn ảnh: NVCC