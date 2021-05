Bí quyết giúp khu vườn tốt tươi, rực rỡ sắc hoa quanh năm của mẹ đảm ở Sài Gòn

Chị May Hoa là một người không chỉ dành trọn đam mê cho DIY đồ gỗ mà những lúc rảnh rỗi, chị thường tìm hiểu về cây, về vườn để tạo không gian xanh mát, đẹp mắt cho tổ ấm của mình.



Chủ nhân của khu vườn thơ mộng này chia sẻ: "Mỗi sáng được đắm mình trong khu vườn nhỏ, được ngắm nhìn những thiên thần cây đâm nụ hoa hay nẩy chồi mới bé xinh, mình thấy cuộc đời mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực. Đó cũng là động lực tự an ủi mình tiếp bước hoàn thành sứ mệnh mà mình có trong cuộc đời này".

Chị May Hoa yêu thích màu lá xanh nên khu vườn hầu hết được trồng nhiều loại cây lá màu khác nhau do chị sưu tầm khắp nơi, trong nước và nước ngoài về trồng. Để khu vườn luôn xanh mát như hiện tại, chị May Hoa không tốn nhiều thời gian chăm sóc bởi mỗi loại cây trồng, chị đều tìm hiểu đặc tính để chọn cách chăm sóc phù hợp.

Phong lữ rủ.

Các loại cây trong vườn của chị rất đa dạng.

Bí quyết đầu tiên của chị May Hoa chính là "trao yêu thương". Chị rất thương cây, hay trò chuyện với các loại cây trong vườn. Chị yêu cây không phải chỉ trồng để nhìn ngắm mà chị rất sợ cây chết. Vì thế, ngày nào chị cũng dành thời gian ngắm cây, để xem cây này có đủ nắng không, cây kia mát quá không? Từ đó sẽ tìm vị trí thích hợp, bởi yêu đủ, cây nào trong vườn cũng đạt đủ điều kiện sống để đẹp hơn mỗi ngày và lâu bền với thời gian.



Một trong những yếu tố quan trọng giúp khu vườn của chị May Hoa tốt tươi, khỏe mạnh chính là đảm bảo đủ nắng. Trước khi trồng loại cây nào đó, chị sẽ nghiên cứu điều kiện nắng mà cây cần. Điều tiên quyết đầu tiên chính là biết rõ khu vườn có góc nào nắng sáng, góc nào nắng chiều, góc nào ít nắng, góc nào nhiều nắng. Khi đem cây về vườn, chị sẽ chọn góc vườn có độ nắng phù hợp.

Ví dụ cây cần nắng 20% nghĩa là trong một ngày, ánh nắng rọi vào cây rất ít thời gian (khoảng 20% của thời gian từ khi có nắng tới khi nắng tắt). Nếu quan sát thấy cây lá màu quá đậm, có nghĩa là đang thiếu nắng. Nắng đủ cho nhu cầu của cây là điều kiện đầu tiên giúp cây ra hoa. Nếu không, cây chỉ có lá nếu quá mát so với điều kiện cây cần.

Dạ yến thảo.

Những chiếc lá xanh mát đẹp mắt.

Yếu tố chị May Hoa lưu ý tiếp theo chính là nước. Chị thường tưới nước theo điều kiện khí hậu mỗi ngày, buổi sáng từ 6 - 8 giờ, buổi chiều từ 3 - 5 giờ. Những ngày mưa chị sẽ không tưới hoặc chỉ tưới những cây đặt trong hiên nhà vì mưa không tới. Do vườn có nhiều chủng loại cây khác nhau và đặt kế nhau nên khi tưới, chị cũng chú ý áp lực của nước, không dùng áp lực mạnh cho những cây thân lá yếu vì sẽ dễ làm cây gãy hay dập lá.

Chị May Hoa gắn ống nước với đầu vòi có 6 chức năng áp lực nước để dễ xoay áp lực khi tưới. Chị cũng chú ý lượng nước vừa đủ cho từng loại cây. Có những loại cây không thích quá nhiều nước thì mùa mưa chị sẽ đem vào trong mái hiên, mùa nắng lại đem ra ngoài.

Từng góc nhỏ dịu dàng khoe màu xanh đẹp mắt.

Bên cạnh nắng và nước thì yếu tố đất cũng đóng vai trò quan trọng. Khi mua cây về, chị May Hoa sẽ cho thêm đất sạch vào. Các vườn chỉ dùng đất thông thường có nhiều tro trấu để dễ thoát nước để cây không bị hư nếu ủ nước, đồng thời dùng thuốc kích cây rất nhiều để ra lá to và hoa đẹp. Chị Hoa lưu ý, nếu mua cây về và không bỏ đất dinh dưỡng vào thêm, cây không đủ dinh dưỡng sẽ kiệt dần và chết.

Đó là lý do cây mua ngoài vườn về không chăm thêm sẽ chết trong một thời gian ngắn. Vì thế, chị thường thêm đất khi đặt cây vào chậu to hơn lúc mua. Sau một thời gian, chị thường thêm đất sạch lên mặt các chậu cây khi thấy đất bị vơi đi do văng khi tưới hoặc đơn giản là thêm lớp đất nếu đất hụt đi, đây là cách tăng dinh dưỡng tốt nhất cho các loại cây trồng trong chậu.

Lá gấm đủ màu.

Hồng môn.

Chị May Hoa trồng đa dạng các loại cây.

Mai xanh Đà Lạt.

Vì yêu thích lá xanh nên thường chị May Hoa không bón gì nhiều để hạn chế cây ra hoa. Chị để tự nhiên và chỉ chăm chút những điều kiện phía trên, hạn chế bón phân cho cây. Tuy nhiên, một số loại cây chuyên hoa như phong lan, hoa hồng lại cần rất nhiều chăm sóc phân bón thường xuyên. Vì yêu thích ngắm lá nên chị cũng hạn chế bón phân. Một năm chỉ 2 lần chị mua phân dơi hữu cơ, mỗi chậu chị bón một muỗng cafe xa gốc cây.

Điều đặc biệt chính là, vườn dù trồng nhiều cây nhưng rất hi hữu mới xuất hiện muỗi. Chị May Hoa chia sẻ: "Nhà mình ngay cạnh vườn dù mở cửa suốt ngày nhưng không thấy con muỗi nào, đã nhiều năm như vậy. Mình nghĩ có thể là do không khí thoáng đãng, thông thoáng, luôn có gió mát nên không có những góc tối để muỗi tụ lại. Lá úa lá héo dường như được nhặt mỗi ngày từ khi còn trên cây chưa rớt xuống. Lá cây cao có rơi rụng cũng được quét mỗi ngày rất sạch, không ủ thành nơi ẩm thấp để muỗi cư ngụ và đẻ trứng.

Những nơi có nước như hồ cá ngoài vườn hay chậu trồng cây có nước như cây trầu nước, mình đều thả cá bảy màu hay hồng kim để ăn lăng quăng, tuyệt nhiên không để lá rụng úa trên mặt nước. Bất cứ chỗ nào ủ lá úa lá thối cũng dễ cho muỗi sống và sinh sản".

Không gian vườn được trồng đủ loại cây và hoa.

Nếu như trước đây, làm vườn với chị rất vất vả, tốn nhiều công sức và tiền bạc do cây chết nhiều thì hiện tại, chị chủ động hơn, hiểu hơn cách chăm cây sau những lần cây bị chết ấy. Vì yêu cây, yêu vườn nên chị luôn hạnh phúc với việc chăm sóc không gian xanh mỗi ngày.

Nguồn ảnh: NVCC