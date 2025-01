Bí quyết dọn nhà nhanh gọn đón Tết Duy Tân

Không gian gọn gàng

Việc dọn dẹp nhà cửa mỗi khi Tết về đã trở thành phong tục không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn là cách để thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự ấm cúng và hạnh phúc cho cả gia đình.

Quá trình dọn dẹp nhà cửa thường mất nhiều thời gian và công sức. Để việc dọn dẹp trở nên dễ dàng và nhanh chóng, mỗi thành viên thường phân loại các nhóm đồ đạc như: quần áo, đồ làm bếp, sách vở, đồ chơi, vật dụng cá nhân, đồ không dùng đến thường xuyên... Sau đó, một việc quan trọng là lựa chọn sắp xếp chúng vào những thùng, hộp, tủ cho gọn gàng.

Các sản phẩm thùng đa năng MATSU LOCK giúp lưu trữ đa dạng đồ dùng gia đình

Để hỗ trợ việc cất trữ đồ dùng tiện lợi, Duy Tân có nhiều sản phẩm với kích thước, màu sắc đa dạng. Nổi bật là thùng đa năng MATSU LOCK và tủ nhiều ngăn đem đến giải pháp lưu trữ tiện lợi, tối ưu không gian sống. Khóa gài được thiết kế giúp việc đóng mở nhẹ nhàng, dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo sự chắc chắn, giúp bảo vệ tối ưu đồ đạc khỏi nước, ẩm mốc, bụi mịn. Thiết kế modul lắp ghép dễ dàng chồng xếp, sắp xếp gọn gàng trong quá trình sử dụng, vận chuyển hoặc cất gọn khi không sử dụng. Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao với màu sắc đơn giản, tinh tế, phù hợp với tất cả không gian như phòng ngủ, phòng bếp, phòng em bé, phòng đọc sách, văn phòng làm việc…, giúp không gian trở nên sang trọng, hiện đại.

Bộ lau nhà MATSU giúp các mẹ lau dọn nhà sạch sẽ, nhanh chóng

Ngoài ra, các mẹ có thể lựa chọn bộ lau nhà MATSU để nhà cửa trở nên sạch sẽ, tinh tươm. Được thiết kế 3 trong 1 (1 thùng, 1 thân cây lau và 1 đầu lau), sản phẩm dễ dàng xoay tròn 360 độ và tự động vắt khô giúp lau sàn nhà sạch sâu mọi ngóc ngách và vệ sinh hiệu quả.

Gian bếp tinh tươm

Ngày Tết là lúc các gia đình đều gia tăng lượng thực phẩm hơn nhiều so với thường ngày. Vì vậy, để bảo quản nguồn nguyên liệu và thức ăn luôn tươi mới, an toàn thì các bà nội trợ luôn cần nhiều bộ hộp chất lượng, đảm bảo tiêu chí an toàn cho sức khỏe đồng thời không ảnh hưởng với chất lượng thực phẩm.

Hộp đựng thực phẩm cao cấp giúp bảo quản nguyên liệu tươi sống tới thực phẩm khô

Hộp đựng thực phẩm Duy Tân được nhiều gia đình lựa chọn bởi chất liệu cao cấp, an toàn, vừa nhẹ vừa bền, giúp bảo quản thức ăn đảm bảo vệ sinh, giữ trọn hương vị và chất lượng thực phẩm theo thời gian. Thiết kế hộp nhiều kích cỡ dễ xếp chồng, với dung tích đa dạng từ 250ml đến 5500ml các mẹ có thể đựng đồ khô, nguyên liệu tươi sống ở bếp, để đồ ăn vặt ở phòng khách hay cất trữ thực phẩm gọn gàng trong tủ lạnh.

Nội thất tối giản, đa năng

Việc chọn lựa nội thất tối giản hay đa năng đem đến không gian thoáng và giúp bạn dễ dàng giữ gìn vệ sinh và ngăn nắp đồ đạc, tạo điểm nhấn cho thiết kế không gian nội thất căn nhà.

Ghế Zen hay tủ đựng đồ đa năng mang lại điểm nhấn mới mẻ cho không gian sống

Kệ đa năng được xem như vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình vì ưu điểm lưu trữ vượt trội và giúp xóa tan nỗi lo dọn nhà. Sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, có thể dùng để lưu trữ mọi vật dụng trong gia đình từ thực phẩm, đồ chơi, dụng cụ dành cho bé,…

Với những không gian hạn chế thì kệ đa năng là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn và tiện lợi, mang lại giải pháp nội thất thông minh, hiện đại. Kệ có thể được sử dụng trong phòng khách để trưng bày sách, đồ trang trí hoặc phòng tắm, phòng làm việc... tạo nên góc nhìn thú vị trong nhà. Đặc biệt, kệ có khả năng gấp gọn hoặc thay đổi độ cao khi cần thiết, giúp tiết kiệm đáng kể diện tích cất trữ. Khung kệ được thiết kế vững chãi, có thể chịu được trọng lượng lớn mà không bị biến dạng.

Các sản phẩm kệ đa dạng của Duy Tân thích hợp cho mọi không gian

Không chỉ giúp tiết kiệm không gian, sản phẩm còn dễ dàng di chuyển và sắp xếp đồ đạc một cách tiện lợi. Nhờ bánh xe, kệ mang lại sự linh động cũng như sự thoải mái cho người sử dụng. Việc tháo lắp và di chuyển cũng rất thuận tiện, dễ dàng vệ sinh, bảo quản. Đây là ưu điểm đặc biệt hữu ích khi người dùng cần di chuyển nhà hoặc đơn giản chỉ là muốn thay đổi không gian sống.

Với tính linh hoạt và tiện dụng của các sản phẩm gia dụng từ Duy Tân, các gia đình có thể lưu trữ đồ đạc một cách gọn gàng, đơn giản, tiết kiệm thời gian dọn nhà hiệu quả, mang lại cho không gian sống diện mạo luôn đẹp mắt.

Tết này, nhanh tay dọn nhà thật sạch, đón Tết thật vui, và nhận quà cực chất cùng Duy Tân!

1 Giải Nhất: Tủ Shino 5 ngăn (họa tiết linh vật Ất Tỵ)

5 Giải Nhì: Mỗi giải 1 Kệ đẩy Matsu Lock 4 tầng

10 Giải Khuyến Khích: Mỗi giải 1 Kệ để bàn Matsu 3 tầng

Chi tiết tại: https://www.facebook.com/DuyTan.Plastics.Corp/videos/976265067741098

Hệ thống showroom:

TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường 8, quận 5

Đà Nẵng: 145 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê

Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên

Hệ thống online:

Website: store.duytan.com

TikTok: www.tiktok.com/@nhuaduytan

Shopee: shopee.vn/nhuaduytanofficial