Bí quyết đơn giản để sống khỏe mạnh và cân bằng

Sự xuất hiện của nhiều loại virus lạ và số lượng những người gặp phải các vấn đề về tâm lý, thể chất ngày càng tăng khiến các bạn trẻ biết quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ. Lối sống khoẻ mạnh và cân bằng cũng nhờ đó mà được nhiều người theo đuổi.



Có nhiều cách để sống khoẻ mạnh và cân bằng. Chúng ta có thể duy trì thói quen đến phòng tập gym ít nhất 4 lần/ tuần hay đảm bảo chế độ ăn lý tưởng theo tỷ lệ 4-3-3, gồm có 40% carbohydrate, 30% protein và 30% chất béo, cùng vitamin, khoáng chất suốt 30 ngày một tháng. Hoặc chúng ta có thể học cách lắng nghe cơ thể và tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh theo một cách dễ dàng hơn.

Sống khoẻ mạnh và cân bằng đang là xu hướng chung của rất nhiều bạn trẻ

Quẳng gánh lo đi, hãy cứ tươi khoẻ mà sống!

Khỏe mạnh và cân bằng là một hành trình mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có thời gian hoặc không đủ kiên nhẫn để theo đuổi những tiêu chuẩn khắt khe, vẫn có nhiều cách đơn giản hơn mà không cần quá nhiều nỗ lực. Một vài cách đơn giản sau đây bạn có thể áp dụng mỗi ngày:

Cách 1 - Leo cầu thang: Bạn có thể đi thang bộ mỗi khi có việc lên xuống lấy đồ ở công ty hay lúc mua cơm trưa cùng đồng nghiệp. Đây là một cách đơn giản để đốt năng lượng khi bạn không có thời gian theo những buổi tập luyện truyền thống.

Cách 2: Khi thèm đồ ngọt, hãy chọn ăn trái cây tươi có vị ngọt tự nhiên và giàu chất xơ, vừa tốt cho sức khỏe vừa hạn chế những món ăn vặt không tốt.

Trái cây tươi chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe

Cách 3 - Đi chợ khi no bụng: Đây là bí quyết vừa đơn giản vừa thú vị. Khi bạn no, bạn sẽ thường mua chọn lọc hơn thay vì mua sắm bừa bãi để thoát khỏi cơn đói.

Cách 4 - Uống đủ 2.5 lít nước mỗi ngày: Đối với những bạn khá bận rộn và không đủ kiên trì để rót nước thường xuyên, hãy sắm ngay một bình nước có dung tích 2.5 lít để trên bàn làm việc. Khi ấy, việc đơn giản bạn làm là chỉ cần rót đầy bình và đổ ra ly để uống.

Duy trì những điều ấy mỗi ngày, chúng ta sẽ dần nhận ra việc dành thời gian cho bản thân không hề khó khăn và cần quá nhiều nỗ lực. Quẳng gánh lo đi, bạn hãy cứ tươi khỏe mà sống như cách những người trẻ bận rộn, hiện đại và đẳng cấp đang thực hiện!

Xu hướng sống khoẻ mạnh và cân bằng của người trẻ bận rộn – hiện đại – đẳng cấp

Ngoài những bí quyết đơn giản trên, We Real cũng là một lựa chọn của những người trẻ đang theo đuổi lối sống khoẻ mạnh và cân bằng.

Với thành phần 100% tươi nguyên chất và không thêm nước cùng công thức detox kết hợp hoàn hảo giữa các loại rau củ quả, một chai We Real tương ứng với một khẩu phần rau và trái cây chúng ta cần bổ sung mỗi ngày. Thay vì một người trưởng thành phải ăn từ 400 gram rau củ quả hàng ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thì chỉ cần uống một chai We Real là đủ tiêu chuẩn. Vừa giản đơn vừa tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc phải đi mua rau củ quả, sơ chế, chế biến và bảo quản trong thời gian ngắn. We Real nếu được giữ ở nhiệt độ 4 – 6 độ C sẽ tươi ngon lên đến 30 ngày, giúp chúng ta sống tươi khỏe mà không cần quá nhiều nỗ lực như nhiều người vẫn nghĩ.

Không những thế, We Real được áp dụng công nghệ HPP (viết tắt của High Pressure Processing), công nghệ thanh trùng bằng áp suất cao hiện đại, không gia nhiệt, nhằm vô hoạt các vi khuẩn, virus, men, nấm và các vật truyền bệnh khác trong thực phẩm, giúp bảo vệ thực phẩm, làm tăng tính năng an toàn, kéo dài thời hạn sử dụng, giữ nguyên hương vị, màu sắc và giá trị dinh dưỡng quý giá của thực phẩm mà không cần chất phụ gia, chất bảo quản hay hoá chất khác. So với các công nghệ tiệt trùng bằng tác động nhiệt ở nhiệt độ cao làm hao hụt một lượng lớn dưỡng chất, HPP là công nghệ thanh trùng lạnh nên giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon, màu sắc và giá trị dinh dưỡng của các loại rau củ quả. Nhờ vậy, khi uống We Real chúng ta vẫn hưởng trọn vị tươi ngon cùng giá trị dinh dưỡng thuần khiết nhất từ trái cây tươi.

We Real có 3 công thức detox đặc biệt phù hợp với sở thích mỗi người:

- Hello Green tươi xanh kết hợp hài hoà từ ổi, táo, chanh và cải cale, cần tây giúp thanh lọc cơ thể.

- Citrus Love tươi mới với sự kết hợp của cam, tắc tươi, thơm, táo và lê giúp tăng cường sức đề kháng.

- Daily Route tươi trẻ là sự với sự kết hợp hài hoà hương vị giữa cà rốt, củ dền đỏ, ổi, táo, thơm và chanh mang đến làn da tươi khỏe.

We Real – Bí quyết dễ dàng giúp cơ thể bạn luôn tươi khỏe

Bạn thấy đó, sống khoẻ mạnh và cân bằng tức là hiểu rõ cơ thể cần gì, muốn gì để đáp ứng trong từng giai đoạn sao cho phù hợp. Bạn không cần phải chạy theo những tiêu chuẩn, quy định ngoài sự nỗ lực và thời gian cho phép của bạn. Hãy hưởng thụ cuộc sống và sống tươi khỏe theo cách thật dễ dàng. Đó cũng chính là thông điệp We Real muốn gửi gắm đến bạn, đến những người trẻ hiện đại, bận rộn và đẳng cấp.

Bạn đã sẵn sàng để tươi khoẻ mỗi ngày? Đặt ngay We Real tại https://www.weshopping.vn để trải nghiệm vị tươi ngon bất biến từ trái cây tươi và tươi khoẻ theo cách của riêng mình!