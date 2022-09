Bí quyết để bình an vui sống mỗi ngày

Chuyên gia tâm lý cho rằng, một người có được sự bình an trong lòng, sống lạc quan và tích cực sẽ dễ đạt được mục tiêu, thành công trong cuộc sống. Họ cũng có sức khỏe tốt hơn so với những người luôn sống trong bất an, lo lắng, tiêu cực. Cũng theo chuyên gia này, bí quyết để sống bình an, vui vẻ không có gì to tát cả, tất cả đều do chính bản thân mỗi người. Dưới đây là một số bí quyết để chúng ta đạt được sự bình an trong tâm trí, vui vẻ tận hưởng những điều tươi đẹp của cuộc sống.

Rèn luyện tư duy tích cực

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau, như nguy cơ mất việc, bệnh tật, những mâu thuẫn trong gia đình, đồng nghiệp,…Người có tư duy tích cực sẽ đón nhận những thử thách đó với thái độ tích cực, cố gắng tìm những điểm tốt trong tình huống xấu, đưa ra các giải pháp xử lý tích cực, đồng thời nhận định khả năng bản thân theo chiều hướng tích cực.

Sự bình an trong lòng, sống lạc quan và tích cực sẽ giúp chúng ta tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và đạt được thành công

Tư duy tích cực không phải là bản năng, mà là thói quen, nếu chúng ta rèn luyện mỗi ngày thì chắc chắn chúng ta sẽ sở hữu nó. Theo chuyên gia tâm lý, để hình thành tư duy tích cực, chúng ta hãy tự tin vào bản thân, đặt mình vào vị trí của người khác, tiếp xúc với những người lạc quan, ngừng phàn nàn, đổ lỗi và học cách biết ơn trong cuộc sống.



Sống có mục tiêu và ý nghĩa

Một nhà hiền triết đã từng nói, cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra mình là ai. Sống có mục đích, có ước mơ sẽ là động lực giúp chúng ta tìm được ý nghĩa, động lực và niềm vui sống mỗi ngày. Có những người mang trong mình những khát vọng lớn, như thúc đẩy một cuộc sống xanh, sạch hơn cho đất nước mình đang sống; hay phải trở thành CEO của một doanh nghiệp đa quốc gia,… Nhưng cũng có nhiều người chỉ có những mục tiêu đơn giản như, đảm bảo tương lai tốt đẹp cho gia đình, cho con đi du học, xây nhà báo hiếu bố mẹ,…

Chủ động lập kế hoạch tài chính tương lai

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tài chính trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi người. Mặc dù, tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng tiền giúp chúng ta hiện thực hóa được ước mơ, giúp chúng ta và những người thân yêu trong gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tài chính đặc biệt quan trọng khi bản thân và thành viên trong gia đình không may gặp phải trọng bệnh. Vì thế, chủ động lập kế hoạch tài chính, đặc biệt là bảo hiểm cho sức khỏe, nhất là bảo hiểm bảo vệ bệnh ung thư – căn bệnh đòi hỏi chi phí chữa trị lớn ngày càng được mọi người quan tâm nhiều hơn.

Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Shinhan – Tâm An đang thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng

Mới đây, hãng bảo hiểm Hàn Quốc là Shinhan Life vừa giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Shinhan – Tâm An bảo vệ bệnh ung thư, nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Theo chia sẻ của đại diện hãng bảo hiểm nhân thọ này, đây là phương án dự phòng tài chính hỗ trợ khách hàng khi không may mắc bệnh ung thư ngay từ giai đoạn đầu cũng như hỗ trợ đặc biệt với các bệnh ung thư chi phí cao.



Được biết, sản phẩm Shinhan – Tâm An mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện với tổng quyền lợi lên tới 445% số tiền bảo hiểm, bao gồm quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư, hỗ trợ khi phải điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối thuộc danh sách bệnh ung thư chi phí cao, miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai và trợ cấp thu nhập, bảo hiểm phẫu thuật phục hồi và quyền lợi tử vong.

Trong đó, khách hàng sẽ được nhận ngay 60% số tiền bảo hiểm (không quá 500 triệu đồng) khi không may mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Trong trường hợp khách hàng không may mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khác, Shinhan Life tiếp tục chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia tăng sau khi khấu trừ quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn đầu đã được thanh toán. Thêm vào đó, khách hàng sẽ được miễn toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai và nhận trợ cấp thu nhập trong 60 tháng, mỗi tháng bằng 1,5% số tiền bảo hiểm, tổng trợ cấp nhận được tương đương 90% số tiền bảo hiểm. Khoản trợ cấp này sẽ phần nào bù đắp cho nguồn thu nhập bị mất đi do phải chống chọi với bệnh tật, san sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng.

Những quyền lợi từ sản phẩm Shinhan – Tâm An lên tới 445% số tiền bảo hiểm sẽ giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính

Ngoài ra, nếu bệnh ung thư giai đoạn cuối thuộc một trong các bệnh ung thư chi phí cao, khách hàng còn được nhận thêm 50% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật phục hồi bằng 10% số tiền bảo hiểm cũng được Shinhan Life chi trả một lần trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Trường hợp rủi ro xấu nhất là tử vong xảy ra, 100% số tiền bảo hiểm sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính giúp gia đình của người được bảo hiểm vững vàng hơn trước nỗi mất mát đi người thân yêu.



Trên đây là một số trong nhiều bí quyết giúp chúng ta đạt được cuộc sống bình an, hạnh phúc trong một thế giới bất định. Hãy kiên trì thực hành từng chút một, mỗi ngày và bắt tay vào làm ngay những gì cần làm để hướng tới một cuộc đời như mong muốn, bởi mỗi chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống.