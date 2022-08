Bị phát hiện bán bóng cười, chủ quán bar thách thức lực lượng công an

Theo cơ quan công an, rạng sáng ngày 15/8, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar có địa chỉ tại số 80 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, phát hiện khách trong quán đang vô tư sử dụng "bóng cười".

Đồng thời, các trinh sát ập vào, bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm "bóng cười" cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50 - 55kg đã bị thu giữ.

Lực lượng công an cũng phát hiện những "xác bóng" bị ném rải rác trong các hốc tường hòng phi tang. Sau khi thu giữ được các tang vật có liên quan, tổ công tác yêu cầu chủ quán tắt nhạc, xuất trình các giấy tờ có liên quan. Thời điểm này vào khoảng 0h20 ngày 15/8, quán có khá đông khách và đều được yêu cầu thanh toán rồi rời khỏi quán bar.

Tuy nhiên, một người phụ nữ tên Dung có mặt và lao vào chửi bới, chống đối, thách thức, cho rằng quán bar này vi phạm thì bị xử lý, nhưng không được phép cho tạm dừng hoạt động thời điểm đó vì theo quy định các ngày cuối tuần quán bar được mở đến 2h sáng.

Bình "bóng cười" bị phát hiện được giấu trong kho của quán bar số 80 Mã Mây. (Ảnh: ANTĐ)

Không cho các chiến sĩ công an giải thích về quy định, người này tiếp tục "khoe" bằng tài chính, bằng luật sư và cho rằng bản thân rất hiểu biết về pháp luật. Mặt khác, người phụ nữ lớn tuổi trên tiếp tục quát con cái và nhân viên, yêu cầu bật nhạcầm ĩ dù đã quá giờ quy định.



Song, khi yêu cầu xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh đến 2h sáng, quản lý được ủy quyền của quán bar này đã im lặng. Do vượt quá thời gian quy định, lực lượng công an đã yêu cầu dừng ngay hoạt động của quán vào thời điểm đó, nhưng người phụ nữ kia tiếp tục thách thức bằng cách vào trong quán mời khách nâng ly, bất chấp việc tổ công tác làm nhiệm vụ.

Không chỉ thế, nhân viên và khách của quán còn có hành vi đe dọa phóng viên tác nghiệp. Sự việc trên ngay sau đó đã được báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm. Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận khẳng định: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp này, đồng thời sẽ rà soát lại toàn bộ các giấy tờ đăng ký kinh doanh và phải đảm bảo tiêu chuẩn PCCC. Công an quận Hoàn Kiếm kiên quyết không nhân nhượng bất cứ trường hợp nào, xử lý vi phạm không có "vùng cấm".

Theo quản lý của quán bar số 80 Mã Mây, dù biết kinh doanh "bóng cười" là vi phạm quy định của Nhà nước nhưng vì lợi nhuận và nhu cầu của khách hàng nên vẫn bán. "Nếu không bán "bóng cười" thì sẽ không có khách" - người này cho biết.

Trong 3 tối cuối tuần vừa qua (từ 12 đến 14/8), Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ hơn 10 bình "khí cười" và lập biên bản, xử lý 9 cơ sở vi phạm, tiếp tục rà quét, quyết không để "bóng cười" tồn tại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là giới trẻ.