Bị mỉa mai livestream bán hàng gây quỹ từ thiện để câu view, NS Việt Trinh đáp trả cực gắt

Vào ngày 18/3, trên trang cá nhân, NS Việt Trinh tỏ rõ sự bức xúc khi bị một số người đánh giá livestream bán hàng gây quỹ từ thiện chỉ với mục đích câu like, câu view. "Thật sự Facebook của Trinh chủ yếu livestream bán kính gây quỹ từ thiện chứ đâu phải bán kính gây quỹ để câu like. Vậy mà cũng gieo thị phi cho tui nữa. Tui già rồi câu like làm gì?", NS Việt Trinh bức xúc nói.

Chưa dừng lại ở đó, NS Việt Trinh còn tiếp tục bày tỏ quan điểm dưới phần bình luận: "Mỗi lần giúp hoàn cảnh nào xong, tôi phải đăng Facebook để báo cáo các nhà hảo tâm gần xa và minh bạch số tiền đã chuyển cho bệnh nhân chứ đâu phải tôi đăng để câu view, mỗi lần đăng về từ thiện rất ít like nha. Tôi câu view làm gì ở tuổi 50? Sao cho vừa lòng đây".

Bài đăng của NS Việt Trinh đang gây xôn xao MXH

Trước phản ứng bức xúc của NS Việt Trinh, rất đông đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời hỏi thăm và động viên tới nữ nghệ sĩ. MC Đại Nghĩa còn nhắn nhủ đàn chị: "Chị đẹp ơi, buông xả cho nhẹ lòng nè. Người thương thì tự khắc họ sẽ hiểu mình thôi chị. Cười lên cho đời thêm đẹp nha chị đẹp".

MC Đại Nghĩa khuyên đàn chị buông xả cho nhẹ lòng sau sự việc

Trong một livestream trước đó, vào ngày 16/3, NS Việt Trinh từng bày tỏ: "Bây giờ Trinh già và hết thời, Trinh không giàu như hồi xưa nhưng Trinh kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình để chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn hơn. Điều đó thật sự khiến Trinh cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn thời còn nổi tiếng rất là nhiều. Trinh nói chân tình chứ không bao giờ nói để thảo mai với mọi người.

Thời Trinh nổi tiếng, 1 bộ phim Trinh đóng là được 10 cây vàng đó mọi người. Nhưng 10 cây vàng đó Trinh để đi mua nọ mua kia nhưng không nghĩ tới người nghèo, những người đang bệnh cần tiền. Trinh xài số tiền đó cho Trinh và chỉ hưởng thụ 1 mình Trinh thôi. Nhưng bây giờ Trinh lớn tuổi, 50 tuổi già đúng nhưng hiện tại tôi có đang sống có ích cho xã hội hay không? Còn nếu mình nhìn về quá khứ thì sẽ không bao giờ tiến bộ được. Đừng bao giờ nhìn vô quá khứ của người đó mà nói người này từng sống không tốt bây giờ làm từ thiện làm chi? Không thể nói như thế được."

NS Việt Trinh nhắn nhủ tới những người từng lập nick ảo chửi mình: "Bây giờ các bạn chửi Trinh, Trinh không buồn nữa đâu. Thời gian đầu các bạn chửi, Trinh buồn và khóc kinh khủng. Thậm chí có những bạn biết Trinh đã lập Facebook ảo chửi Trinh rất nhiều, và cứ chửi là Trinh chặn nhưng vậy chi cho mệt cho Trinh và các bạn nữa".

NS Việt Trinh tiết lộ nhiều người lập Facebook ảo để chửi cô

Thời gian vừa qua, nữ nghệ sĩ thường xuyên livestream bán hàng với mục đích gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn

Ảnh: Facebook nhân vật