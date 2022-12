Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan?

Nằm ở Detroit, Michigan, ga trung tâm Michigan được xây dựng năm 1913, phục vụ cho hệ thống đường sắt Michigan và Amtrak cũ. Sau đó, nhà ga bị đóng cửa do cơ sở hạ tầng xuống cấp và bị phá hoại không ít. Nơi đây từ đó cũng vắng bóng người lui tới nhưng lại là địa điểm yêu thích của các nhà làm phim kinh dị, hành động như Transformers, The Island, Four Brothers…