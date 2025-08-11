Bí mật đằng sau vị Bia Saigon Special đậm nốt hương

Ngay từ ngụm đầu tiên, Bia Saigon Special dễ dàng chinh phục các tín đồ sành bia bằng vị bia nhẹ sảng khoái mà còn đậm đà nốt hương đến từ công nghệ ủ kép hoa bia Yakima hiện đại. Bằng cách sử dụng hai lần hoa bia trong quá trình ủ tạo nên loại bia đặc biệt với hương vị tươi mới, sảng khoái và hương thơm đặc trưng dài lâu.

Chai bia với thiết kế đặc trưng khó lẫn cũng là thứ khiến người ta dễ nhận ra Saigon Special ở bất kỳ bàn tiệc nào. Dù tiệc BBQ ngoài trời hay bữa tối ấm cúng, Bia Saigon Special là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên sự trọn vẹn và đúng điệu cho mọi cuộc vui.

Và "đặc biệt" hơn nữa, thì hè này, Saigon Special còn khiến người dùng bất ngờ hơn với chương trình "Bật nắp Special – hè x2 Special", diễn ra từ 15/6 đến 25/9/2025. Bên dưới mỗi nắp chai và khoén lon là hàng triệu giải thưởng tiền mặt, trong đó có những phần thưởng lên đến 50 triệu đồng. Không cần quay số hay làm thêm thủ tục gì rườm rà, chỉ cần bật nắp như mọi lần, là may mắn đã có thể gõ cửa.

Mùa hè bắt đầu bằng những điều đơn giản cùng những chai Bia Saigon Special mát lạnh, vài người bạn thân và những cuộc gặp gỡ trò chuyện rôm rả. Biết đâu, may mắn dưới nắp chai bia còn khiến mùa hè bất ngờ và đáng nhớ hơn!

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia

Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam