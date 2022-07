Bí mật đằng sau món bánh nướng sen cốm dừa healthy “hot hit” gây sốt cộng đồng mạng

Ít ai biết rằng, đằng sau hương vị độc đáo và khác biệt của món bánh này là hình ảnh cô gái 9x miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm hàng trăm lần để cho ra đời công thức bánh độc quyền không sử dụng đường tinh luyện và bột mì trắng.



Cận cảnh món bánh cốm dừa gói trọn mùa thu Hà Nội của cô gái 9x Thuỳ Linh

Cùng gặp gỡ Trần Thùy Linh - cô chủ nhỏ tiên phong đưa bánh nướng sen cốm dừa "healthy" trở nên "hot hit" trước thềm Trung Thu 2022 đang cận kề.

Hành trình tạo nên những chiếc bánh nướng sen cốm dừa "healthy"

Trần Thùy Linh (29 tuổi) hiện đang sinh sống ở TP.Hà Nội, là người tiên phong sáng tạo ra công thức độc đáo cho chiếc bánh nướng sen cốm dừa hot rần rần khắp mạng xã hội gần đây.

Xuất phát điểm là một chuyên viên Marketing nhưng vì bén duyên với bếp bánh, Thuỳ Linh đã dành trọn thời gian của mình suốt 5 năm qua để xây dựng và định lượng những công thức bánh "healthy", phù hợp với các nhóm đối tượng đặc biệt như người ăn kiêng, người theo chế độ ăn eat clean, tiểu đường, người mỡ máu cao…

Thuỳ Linh và bộ quà tặng bánh trung thu healthy

Chia sẻ về hành trình tạo nên bánh nướng sen cốm dừa non, Thùy Linh cho biết: "Là một tín đồ ẩm thực "healthy and eat clean", bản thân mình luôn ấp ủ những ý tưởng "khoác áo healthy" cho các loại bánh trung thu truyền thống. Trong một lần dạo chơi phố phường Hà Nội độ chớm thu, hít hà mùi hương cốm tự nhiên, thơm thảo… mình đã nảy ra một ý định táo bạo, quyết biến thức quà đặc biệt từ lúa non - cốm thành loại bánh nướng đặc biệt mỗi mùa Trung Thu đến."

Cứ thế, trải qua hàng trăm lần thử nghiệm, công thức độc đáo của chiếc bánh nướng sen cốm dừa healthy đã thành hình. Thùy Linh chia sẻ để tạo độ ngon tinh tuý cho từng chiếc bánh, cô đã đích thân lựa chọn những mẻ cốm tươi non chuẩn làng Vòng, kết hợp hạt sen, dừa non để sên thành nhân bánh. Phần vỏ bánh được làm từ bột nguyên cám, siêu ít ngọt, ít calo, hoàn toàn không sử dụng tinh bột trắng. Để tạo ngọt, thay vì lựa chọn đường tinh luyện truyền thống, Linh lại dùng 100% mật ong tự nhiên, không sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo, chất béo xấu hay phụ gia công nghiệp…

Những chiếc nhân bánh cốm dừa thơm nồng nàn mùi cốm non Làng Vòng

Với công thức bánh khác biệt này, những chiếc bánh sen cốm dừa có vị ngọt vừa phải, nhân cốm dừa mềm dẻo, thanh mát, gói trọn mùa thu Hà Nội trong từng miếng ngon. Cô chủ 9x đã dần thay đổi suy nghĩ về bánh Trung Thu vừa ngọt, vừa béo vốn "ngự trị" trong suy nghĩ của nhiều người để hình thành những quan niệm mới về "Healthy Mooncake", vừa chuẩn vị Hà Nội, vừa an toàn cho sức khỏe con người.

Không chỉ sáng tạo nên công thức bánh nướng sen cốm dừa non độc lạ, bếp bánh Joie của Thùy Linh còn sở hữu hàng chục công thức bánh "healthy" độc quyền. Trong đó, có tới 8 công thức vỏ bánh đặc biệt từ bột nguyên cám hữu cơ, bột rau củ và 13 loại nhân độc đáo từ mặn tới ngọt, đa dạng từ các loại hạt dinh dưỡng và nguyên liệu tự nhiên như hạt sen, cốm dừa tươi…

Đến lan toả công thức bánh trung thu chuẩn vị mùa thu Hà Nội mà vẫn "healthy"



Đúc kết kinh nghiệm đứng bếp bánh sau 5 năm với biết bao lần thử nghiệm, từ thất bại đến thành công, Thuỳ Linh đã mở những buổi chia sẻ các công thức làm bánh trung thu "healthy".

"Mình hiểu rằng thị trường bánh trung thu đang nóng lên từng ngày với rất nhiều loại bánh, loại nhân, kiểu dáng khác nhau. Nhưng những thành phần không lành mạnh, đặc biệt là hàm lượng calo khủng, độ ngọt cao khiến nhiều người e dè trước bánh trung thu. Bởi vậy, với mong muốn lan toả những công thức bánh mới lành mạnh, mình quyết định mở những buổi chia sẻ công thức bánh trung thu "healthy". Thật may là ngay khi mở chia sẻ, mình được khá nhiều chị em yêu bếp ủng hộ." - Thuỳ Linh chia sẻ.

Đến với các cửa hàng bánh trung thu "healthy", bạn không chỉ được chia sẻ kiến thức để hiểu từ bản chất hàng chục công thức bánh mà còn được chỉ dẫn để tự tin sáng tạo những loại bánh của riêng mình. Toàn bộ tài liệu, những video hướng dẫn đều do chính Linh dày công biên soạn và truyền đạt bằng chính những trải nghiệm của bản thân.

Đặc biệt, sở hữu những kiến thức Marketing từ cơ bản đến chuyên sâu, Thuỳ Linh không ngần ngại chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp từ bếp bánh nhỏ, các bí quyết kinh doanh bánh từ tâm, tặng bạn bộ ảnh và nội dung bán hàng hấp dẫn.

