Bí kíp bảo quản rau củ tươi ngon trong tủ lạnh không thể bỏ qua

Không ít những câu chuyện dở khóc dở cười đến từ việc rau củ héo úa, thậm chí hư hỏng hoàn toàn vì bị lãng quên chỉ vài ngày trong tủ lạnh.

Nhiều chị em áp dụng triệt để các mẹo vặt như giữ khoai tây trong túi giấy khô màu tối, gói rau với giấy báo, bọc cuống chuối bằng nilon, cho cà chua vào hộp nhựa... Một số lại phải chọn cách đi chợ mỗi ngày dù đầu tắt mặt tối với việc nhà, việc công ty. Dưới đây là một số bí kíp giúp chị em giữ rau xanh tươi ngon trong thời gian dài.

Phân loại rau củ, chọn nhiệt độ bảo quản thích hợp

Điều đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần chọn được rau củ tươi, không bị dập, bởi "có bột mới gột nên hồ", thực phẩm muốn bảo quản tốt thì bản thân nguyên liệu phải tươi ngon trước đã. Mỗi loại rau củ sẽ có thời gian chín, thời gian bảo quản và thời gian hư hỏng khác nhau. Do đó, việc phân loại, đựng chúng trong túi hoặc hộp riêng trước khi cho vào tủ lạnh sẽ giúp bảo quản rau củ tốt hơn, đồng thời tránh ảnh hưởng đến các loại thực phẩm khác. Nhiệt độ thích hợp để lưu trữ rau củ trong tủ lạnh là 1-4 độ C. Vì vi khuẩn thường phát triển mạnh khi rau củ được giữ ở nhiệt độ trên 4 độ C, và ngược lại, nếu nhiệt độ thấp quá có thể khiến chúng đóng băng, nhanh hư hỏng.

Không rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh

Không nên rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh và chỉ rửa chúng trước khi bỏ ra sơ chế hoặc ăn trực tiếp. Việc rửa rau củ và không làm khô kịp thời có thể khiến độ ẩm trong rau củ quá nhiều, dễ khiến chúng bị biến màu, hư hỏng. Đối với những loại thực phẩm củ quả như củ cải, cà rốt, xu hào... bạn nên cắt bớt ngọn trước khi cho vào tủ lạnh.

Dùng màng bọc hoặc túi giấy bọc rau củ

Phần lớn các loại rau củ tươi đều đòi hỏi độ ẩm từ 80-95% nhưng độ ẩm của tủ lạnh chỉ dừng lại ở mức khoảng 65%. Vì vậy, nên cho rau củ vào túi, màng bọc để ngăn sự bay hơi nước khi bỏ trong tủ lạnh, đặc biệt là những loại rau không có lớp vỏ bên ngoài. Việc bọc rau củ trong túi giấy, màng thực phẩm cũng hạn chế được sự trộn lẫn mùi với các loại thực phẩm khác. Nấm và rau cải là các loại rau củ nên được bảo quản theo cách này nhất.

Chọn tủ lạnh có công nghệ ánh sáng vi chất

Beko - thương hiệu thiết bị gia dụng hàng đầu châu Âu cho biết họ phát triển công nghệ ánh sáng vi chất HarvestFresh, tích hợp trong thế hệ tủ lạnh mới nhất 2020 nhằm giúp bảo quản rau củ tốt hơn.

Công nghệ này lấy cảm hứng từ thiên nhiên, mô phỏng chu kỳ ánh sáng mặt trời, để rau củ tiếp tục quang hợp như đang sống trong tự nhiên. Chu kỳ này gồm 4 giờ ánh sáng lam, 2 giờ ánh sáng lục, 6 giờ ánh sáng đỏ và 12 giờ đèn tắt. Nhờ vậy, rau củ dù mua cách đó nhiều ngày vẫn giữ trọn vị tươi ngon và dưỡng chất quan trọng như vitamin A, vitamin C.

Hiệu quả bảo quản rau củ trong tủ lạnh có công nghệ ánh sáng vi chất cũng được những nghệ sĩ như Vân Trang, Miu Lê, Kiên Hoàng, Nhung Gumiho đánh giá khi chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội. Hay gần đây, ca sĩ Jun Phạm cũng đã trải nghiệm và đánh giá tích cực. Trước đó, anh chàng từng than phiền về việc rau củ héo úa chỉ sau vài ngày chưa kịp dùng đến vì quá bận rộn.

"Đây thực sự là món đồ thích hợp cho người trẻ muốn theo đuổi lối sống lành mạnh, muốn tự nấu ăn nhưng bận rộn", Jun Phạm chia sẻ trong phần đánh giá "có tâm nhất hệ mặt trời" của mình.