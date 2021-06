Bí kíp “ăn tại gia chuẩn nhà hàng” giữa mùa dịch

"Tôi là một tín đồ trung tâm thương mại" – Đó là lời "tự thú" của Kiều Anh, một cô gái điển hình của thế hệ Y, trẻ, năng động, giỏi giang, yêu thích hàng hiệu và quán xá. Trước đây, không tuần nào mà Kiều Anh không lên lịch vài ngày trong tuần để đi mua sắm, ăn uống hay hẹn hò café với bạn bè tại các TTTM lớn. "Không gian đẹp, sang trọng, các cửa hàng lung linh trong các trung tâm mua sắm lớn là cả cuộc sống của tôi. Vì thế, khi có dịch Covid, mọi thứ với tôi trở nên ngột ngạt".



Dù vẫn có thể mua đồ mang đi khi giữ khoảng cách an toàn, nhưng giới trẻ cũng sẽ phải "tạm biệt" thói quen ăn hàng một thời gian cho đế khi dịch ổn định trở lại

Thế nhưng, là một cô gái thông minh, thay vì không thể thường xuyên hẹn hò nơi TTTM, Kiều Anh đã mang cả thế giới nhà hàng về với nhà mình. Hãy cùng khám phá bí kíp "ăn cả trung tâm thương mại" của "cô nàng lắm chiêu".

Bữa sáng – trưa "thịnh soạn"

Bữa sáng, tôi đã tự thưởng cho mình một ổ bánh mỳ xá xíu nóng giòn cùng cốc Phindi hạnh nhân size lớn của Highlands Coffee. Tôi đã lên "thời gian biểu" rồi: sáng mai sẽ đổi vị với Caramel Macchiato chuẩn vị từ Starbucks Coffee, tiếp đó sẽ lại đổi gió với Double Special Coffee của T- Coffee, và còn nhiều lựa chọn nữa. Các quán này đều có tại các TTTM Vincom gần nhà tôi như Vincom Center Metropolis hay Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, cực kỳ tiện lợi.

Chưa hôm nào tôi làm việc năng suất như sáng nay, quả là "có thực mới vực được đạo". Thế nên đến buổi trưa tôi tự thưởng cho mình và đứa em đang học cấp 3 món gà rán Jollibee cùng một suất Big Mac của McDonald’s. Chỉ mất tầm 30 phút là tôi đã nhận được đồ ăn, vẫn còn nóng hổi. Dưới cái tiết trời oi bức của Hà Nội, anh shipper vẫn đeo khẩu trang phòng dịch cẩn thận nhưng lưng áo đã ướt mồ hôi.

Trong lúc chờ trả lại tiền thừa, tôi bâng quơ bắt chuyện: "Lấy đồ ăn trong Vincom cũng được đứng mát một lúc anh nhỉ?" – "Ừ em, mấy anh Now, Baemin, Grab như bọn anh thích như thế này hơn. Lúc chờ đồ được yêu cầu giãn cách, có chỗ gửi xe riêng đỡ phải mất thời gian tìm xe mà cũng an toàn, lấy đồ nhanh trong 30 phút còn được miễn phí gửi xe đấy em ạ!", anh shipper vui vẻ nói.

Giao nhận đồ ăn tại các cửa hàng trong Vincom không chỉ an toàn, nhanh mà còn tiện cho shipper

Nghe vậy thì tôi đã dám chắc rằng từ giờ đến khi hết giãn cách sẽ cứ "trung thành" với TTTM thôi. Ngày mai, ngày kia tôi sẽ thử thêm mấy món của KFC, Lotteria, hoặc đổi sang các món Việt như phở Kao, món cuốn hoặc cơm của Vietstreet, rồi cả cơm bò bít tết sang chảnh Pepper Lunch hay đồ ăn kiểu Hàn của Hancook…

Bữa xế - tối hoàn hảo

Tầm 3 giờ chiều sau khi đã "xuôi cơm", tôi lại rủ đứa em uống cốc trà sữa. Có vô số lựa chọn từ café - bánh ngọt như Paris Baguette, Tous Les Jours, cho đến trà sữa như Koi Thé, Phúc Long, Dingtea, Royal Tea, Gemini… Ngạc nhiên nhất là nóng như thế này nhưng tôi có thể đặt ship cả… kem! Thấy vậy, tôi chẳng chần ngừ gọi ngay combo trà Phúc Long mát lạnh và cốc kem Dairy Queen ở Vincom Trần Duy Hưng để lấy lại năng lượng cho buổi chiều "work from home" hiệu quả.

Đơn giao hàng trà sữa vẫn tấp nập đổ về trong thời gian này

Nghe lịch ăn uống của tôi các bạn sẽ hỏi: order qua đâu mà rẻ thế, thì tôi xin trả lời: Nếu coi ăn uống là một "cuộc đầu tư" thì order qua Grab, Now, Be hoặc Baemin sẽ có "lời" lớn. Bên cạnh việc có thể order trực tiếp qua số hotline của nhà hàng thì đặt đồ ăn qua các ứng dụng sẽ nhanh hơn (vì có nhiều tài xế), đặc biệt có nhiều ưu đãi ví dụ như voucher giảm giá món, voucher freeship… "Eat from home" cả tháng thì cũng tiết kiệm được cả… con lợn ấy chứ!

Bữa tối hôm nay tôi đã mạnh dạn rủ bố mẹ ăn một bữa pizza thịnh soạn. Cả nhà tôi đều thích Pizza 4P’s nên không thể không order một phần pizza 4 loại phô mai, pizza hải sản và mỳ Ý sốt cua thần thánh. Dù bữa cơm mẹ nấu rất ngon nhưng hôm nay bố con tôi cũng phải "rủ rê" mẹ: nếu ở nhà lâu nữa thì mỗi tuần 2, 3 bữa gọi đồ về ăn mẹ nhé!

Pizza 4P’s nổi tiếng với phần đóng gói đẹp, chắc chắn và cực kỳ đầy đủ tiện ích cho khách hàng

Ngoài Pizza 4P’s thì các TTTM Vincom cũng có hàng loạt cửa hàng đa dạng. Nếu thích đồ Âu, Mỹ, các bạn có thể gọi Popeyes, Alfrescos & Pepperonis, Pizza Huts, PIZZA 4P’S, Pizza Company hoặc El Gaucho lạ miệng....; mê ẩm thực Nhật, Hàn thì gọi ngay Bornga, Gogi House, MARUKAME UDON... còn muốn đổi gió với món Việt thì có thể order Ngan 42, Ẩm thực Việt, Cơm gà Hội An...

Thế là những ngày WFH đã trôi qua không hề chán ngắt và buồn tẻ nữa. Những món ăn chuẩn nhà hàng quen thuộc rất ngon miệng khiến nỗi buồn không được hẹn hò bạn bè quán xá trong TTTM cũng vơi dần. Đặc biệt tôi có thể xóa bỏ nghi ngại an toàn phòng dịch vì các shipper vào TTTM đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay ngay tại cửa, xếp hàng giãn cách không phải chen chúc. Mặc dù rất mong dịch bệnh mau chóng được kiểm soát, nhưng nếu tiếp tục như thế này thì tôi sẽ còn tiếp tục đặt order tới Vincom thật nhiều.

Hàng loạt chương trình ưu đãi, code giảm giá đã được các cửa hàng và ứng dụng dành tặng khách hàng trong mùa dịch, nhằm khuyến khích mọi người ở nhà an toàn như: • Marukame Udon giảm ngay 20% cho hóa đơn từ 165k và miễn phí ship trong bán kính 2km cho đơn 200k • Pepper Lunch dành tặng code ưu đãi từ 30-100k trên Grabfood • Alfresco’s ưu đãi mua 1 tặng 1 dành cho pizza và pasta và giảm 30% món sườn nướng và bít tết đến hết ngày 13.06 • KFC tung mã giảm giá từ 30-50k trên app và website KFC Việt Nam • Lotteria dành tặng thực khách các combo tháng 6 giá chỉ từ 59k • Jollibee tặng 1 phần mỳ bò bằm cho đơn hàng đầu tiên khi ra mắt app đặt hàng mới • BreadTalk áp dụng bánh mỳ đồng giá 22k tới hết 06.06 dành cho đơn đặt hàng online • Hokkaido Baked Cheese Tart áp dụng mua 5 tặng 1 dành cho menu bánh phô mai • Phúc Long mang đến combo bữa sáng đậm đà giá chỉ từ 39k Chi tiết hotline các cửa hàng ẩm thực tại Vincom xem tại: • TP Hà Nội & Đà Nẵng: http://bit.ly/VincomOrderHN • TP HCMC: http://bit.ly/VincomOrder_HCMC