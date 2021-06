Bị "ghẻ lạnh" vì lý do khó đỡ, Ronaldo phải rao bán siêu căn hộ ở tháp Trump, cắt lỗ gần 250 tỷ đồng

Ronaldo chính là ngôi sao bóng đá số 1 thế giới suốt hơn một thập kỉ qua. Sức hút của siêu sao người Bồ Đào Nha phủ bóng toàn cầu. Mới nhất, CR7 chính thức cán mốc 300 triệu người theo dõi trên Instgram sau hành động gạt chai nước Coca-Cola ở buổi họp báo trước trận Hungary – Bồ Đào Nha tại Euro 2020.

Ronaldo đang rao bán căn hộ tại toà Trump Tower

Nổi tiếng và có đông người hâm mộ là thế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Ronaldo được chào đón ở khắp nơi. Thậm chí ở ngay một đất nước được coi là thế giới tự do như Mỹ, CR7 cũng không được chào đón.

Cụ thể, theo tờ The Sun, Ronaldo đang buộc phải rao bán căn hộ rộng 230 mét vuông của anh tại tầng 47 toà tháp Trump Tower tại New York (thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump) với giá 7,75 triệu USD, giảm khoảng 10,75 triệu USD (tương đương gần 250 tỉ VNĐ) so với con số ban đầu anh bỏ ra hồi năm 2015 (18,5 triệu USD).

Đáng nói, siêu căn hộ này đã được Ronaldo rao bán từ năm 2019 với mức giá 9 triệu USD nhưng chẳng ai ngó ngàng. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thị trường bất động sản "đóng băng", giá trị của căn hộ càng sụt giảm. Nhất là đối với loại căn hộ đắt đỏ như của CR7, việc tìm người mua lại càng khó khăn hơn nhiều.

Vậy đâu là lý do khiến siêu sao người Bồ buộc phải bán tống bán tháo siêu căn hộ dù anh không thiếu tiền, với mức thu nhập hàng trăm triệu USD mỗi năm?

Theo tờ The Sun, kể từ khi ông Donald Trump đắc cử chức Tổng thống Mỹ vào năm 2017, đã có rất nhiều người dân Mỹ kí vào lá đơn yêu cầu CR7 phải bán căn hộ. Họ cho rằng, một người nổi tiếng như Ronaldo phải có lập trường trung lập, nên không được mua nhà của vị Tổng thống gây rất nhiều tranh cãi như ông Trump.

Cũng theo tờ The Sun, hiện có tới hơn 800 căn nhà tại Manhattan được rao bán với giá cao hơn nhà của Ronaldo. Còn tính rộng ra, có hơn 8200 căn nhà được rao bán trên thị trường bất động sản tại Manhattan, nên sẽ không dễ để CR7 bán được nhà dù anh đã chịu cắt lỗ quá nửa.

Được biết, toà Donald Trump có phí dịch vụ trung bình lên đến 6000 USD/tháng, kèm theo đó là những tiện ích sang trọng, ngoài an ninh nghiêm ngặt 24/24 còn có phòng tập thể dục, bể bơi và nhà hàng...