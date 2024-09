Hiện nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhiều chung cư xuống cấp nhưng không thể sửa chữa vì thiếu quỹ bảo trì. Nguyên nhân là do chủ đầu tư không bàn giao đầy đủ nguồn kinh phí này. Đáng nói nữa là, ngay khi Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định cưỡng chế thi hành, chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Chung cư Saigon Gateway tại đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức, được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Đến nay, chung cư đã xuống cấp nhiều nơi, nhưng dù Ban quản trị nhiều lần đề nghị nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần bất động sản Hiệp Phú Land vẫn không bàn giao lại quỹ này đầy đủ. Tháng 4 năm nay, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt, tháng 6 ra quyết định cưỡng chế nhưng đến nay, chủ đầu tư này cũng không thực hiện.





Tương tự, chung cư New Sài Gòn tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũng có quyết định cưỡng chế năm 2019, thậm chí năm 2022, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị xử lý nhưng đến giờ chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Nguyên vẫn không trả số quỹ bảo trì còn lại với nhiều lý do.

"Công ty cũng có một số khó khăn về tài chính, mâu thuẫn với ban quản trị về sử dụng không gian chung, diện tích tầng hầm", ông Nguyễn Văn Học, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND huyện Nhà Bè cho biết.



Còn theo ông Nguyễn Duy An, Phó Ban quản trị Khu căn hộ New Sài Gòn, huyện Nhà Bè: "Rất nhiều lần Ban quản trị thiện chí làm việc với họ nhưng họ bằng các lý do ngụy biện không trả quỹ bảo trì"

Sự xuống cấp của chung cư ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống hàng ngày của người dân. Chưa kể một số hạng mục có thể nguy hiểm tính mạng như việc hư hỏng thang máy, hư hỏng hệ thống phòng cháy chữa cháy.





Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì luôn là vấn đề nhạy cảm, ẩn chứa nhiều rủi ro trong công tác quản lý dẫn đến thất thoát, lãng phí và gây tranh cãi. Theo quy định của pháp luật, trước khi thành lập ban quản trị, chủ đầu tư có trách nhiệm thu, chi và quản lý quỹ bảo trì; có trách nhiệm gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm để quản lý kinh phí này. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì (bao gồm lãi suất tiền gửi) cho ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định.



Theo các chuyên gia, hiện nay các quy định pháp luật liên quan đến quỹ bảo trì nhà chung cư đã rõ ràng. Trong một số trường hợp, ban quản trị có thể gửi đơn tố cáo đến công an, để có những biện pháp mạnh tay hơn, buộc chủ đầu tư phải bàn giao đúng và đầy đủ quỹ này.

Cần xử lý hình sự chủ đầu tư chây ỳ trả quỹ bảo trì

Trưởng ban quản trị chung cư Saigon Gateway cho biết, ngay từ lúc Ban quản trị thành lập, yêu cầu bàn giao quỹ bảo trì thì chủ đầu tư đã không hợp tác. Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, UBND Thành phố cũng đã có văn bản quy định thẩm quyền xử lý liên quan quản lý, bảo trì chung cư là Ủy ban nhân dân quận huyện và TP Thủ Đức.

Ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính liên quan đến quản lý sử dụng kinh phí bảo trì, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể là chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, không bàn giao, hoặc bàn giao không đầy đủ thì quận huyện, TP Thủ Đức chuyển hồ sơ đến Công an TP điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật".

Theo các luật sư, với tình trạng hiện nay, các chủ đầu tư có thế khiếu nại, khởi kiện các quyết định hành chính do đó sẽ kéo dài thêm quá trình giải quyết. Vì vậy, cần có các biện pháp mạnh hơn việc người dân kiện chủ đầu tư.

Theo các ban quản trị, số tiền gốc quỹ bảo trì của chung cư mà chủ đầu tư đang giữ lên tới hàng chục tỉ đồng. Và nếu cộng thêm lãi trong nhiều năm qua thì tổng số tiền còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, họ yêu cầu chủ đầu tư bàn giao trước vài tỉ để sửa chữa khẩn cấp cũng không được.