Bị 16 thương hiệu đổ lỗi vì bê bối, Kim Soo Hyun đối mặt với số tiền kiện tụng lên tới 7,3 tỷ won

Sáng 20 tháng 6 (theo giờ địa phương), luật sư Bang Sung-hoon từ LKB & Partners, đại diện cho Kim Soo Hyun, đã xác nhận thông tin nam diễn viên bị kiện trong cuộc gọi điện thoại với tờ News1: "Đúng là một số nhà quảng cáo đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại". Tuy nhiên, ông nói thêm: "Thật khó để xác nhận số tiền cụ thể".

Luật sư Bang Sung-hoon sau đó cho biết thêm: "Các khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại dựa trên các cáo buộc sai sự thật do Viện Garo Sero đưa ra, vì vậy chúng tôi tin rằng không có cơ sở pháp lý hoặc hợp đồng nào để họ giữ nguyên. Cuối cùng, vấn đề này bắt nguồn từ thông tin sai lệch do Viện Garo Sero phát tán một cách liều lĩnh. Khi các khiếu nại của họ được chứng minh là sai thông qua các cuộc điều tra đang diễn ra, chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết một cách tự nhiên".

Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, tờ New Daily đưa tin rằng một số nhà quảng cáo đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Kim Soo Hyun, với lý do thương hiệu bị tổn hại do tranh chấp leo thang với YouTuber Kim Se-ui, người điều hành Viện nghiên cứu Garosero và gia đình Kim Sae Ron.

Vấn đề xoay quanh việc liệu Kim Soo Hyun có quan hệ với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên hay không, một tuyên bố mà cả hai bên đều phủ nhận quyết liệt và dẫn đến các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra.

Mặc dù tính xác thực của các tuyên bố vẫn đang chưa rõ ràng, nhưng vụ bê bối kéo dài 3 tháng qua được cho là đã làm giảm giá trị thương hiệu của Kim Soo Hyun, dẫn đến sự thất vọng trong số các đối tác thương mại hợp tác với nam diễn viên. Tổng cộng có 16 thương hiệu trước đây đã thuê Kim Soo Hyun làm đại sứ của họ và một số trong số họ đã khởi xướng hoặc đang xem xét hành động pháp lý vì vi phạm hợp đồng và gây tổn hại đến danh tiếng do bê bối của anh gây ra.

Điều này diễn ra sau một báo cáo trước đó vào ngày 12 tháng 6, tiết lộ rằng Kim Soo Hyun đã bị tịch thu tài sản trị giá 3 tỷ won như một phần của lệnh đóng băng tài sản trước khi xét xử của một công ty thiết bị y tế.

Đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, luật sư Bang Sung-hoon của LKB & Partners, đã phản đối mạnh mẽ các vụ kiện, khẳng định Kim Soo Hyun vô tội.

"Những gì Garo Sero tuyên bố là sai sự thật và ngày càng rõ ràng rằng Kim Soo Hyun mới là nạn nhân thực sự ở đây" - luật sư Bang Sung-hoon tuyên bố. Ông tiếp tục chỉ trích các vụ kiện là nạn nhân thứ cấp, bày tỏ sự hối tiếc về việc các nhà quảng cáo vội đưa ra kết luận khi mọi thứ chưa có kết luận cuối cùng.

Luật sư của nam diễn viên Kim Soo Hyun nhấn mạnh rằng khi cuộc điều tra tiến triển, thủ phạm thực sự đằng sau vụ bê bối sẽ được tiết lộ và các vụ kiện này sẽ được giải quyết tương ứng. Đội ngũ pháp lý của Kim Soo Hyun có kế hoạch thực hiện mọi hành động cần thiết để thúc đẩy cuộc điều tra về kênh Garo Sero và người điều hành kênh này, Kim Se-ui.

Vụ án này không chỉ khiến một trong những diễn viên được yêu thích nhất của Hàn Quốc phải chịu sự giám sát chặt chẽ mà còn làm dấy lên mối lo ngại về việc những tuyên bố chưa được xác minh có thể gây nguy hiểm nhanh chóng đến danh tiếng và sự nghiệp trong thế giới giải trí Hàn Quốc như thế nào. Và vụ việc của Kim Soo Hyun đang là ví dụ rõ ràng nhất. Trong khi kết quả vẫn chưa rõ ràng thì sự nghiệp cũng như danh tiếng của Kim Soo Hyun - từ một ngôi sao hạng S - đã bị ảnh hưởng và suy giảm nghiêm trọng. Theo nhiều đánh giá, bất kể kết thúc của câu chuyện là gì thì Kim Soo Hyun cũng mất rất nhiều thời gian để vực dậy mọi thứ.