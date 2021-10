BEST Express và 2 năm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

Được thành lập năm 2007 và niêm yết tại sàn chứng khoán New York – Mỹ năm 2017, Tập đoàn BEST Inc. giới thiệu đến nhiều quốc gia toàn cầu các dịch vụ logistics thông minh và hiện đại.

Năm 2019, nhận thấy ngành thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, mang lại tiềm năng phát triển cho ngành chuyển phát nhanh và các dịch vụ hậu cần, BEST Inc. chính thức giới thiệu dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express đến khách hàng Việt Nam, với mong muốn mang đến một dịch vụ chuyển phát nhanh thông minh, nhanh chóng, an toàn.

Đồng hành cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử Việt, trong suốt 2 năm qua, BEST Express không ngừng mở rộng mạng lưới, tăng cường ứng dụng công nghệ vào vận hành và đổi mới phương thức quản lý để đạt được những bước tiến toàn diện.

Chỉ sau 2 năm, chuyển phát nhanh BEST Express đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với mạng lưới hơn 600 bưu cục, 30 trung tâm phân loại hàng hoá tự động phân bố đều khắp cả nước, tổng diện tích kho bãi đang khai thác để xử lý hàng hóa khoảng 80.000 m2, cùng hơn 7.000 nhân viên giao hàng luôn sẵn sàng giao đi những kiện hàng đến hàng trăm ngàn khách hàng mỗi ngày.

Hiện nay, BEST Express đang là đối tác của nhiều sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam như Lazada, Sendo, Shopee, Tiki …và hàng chục ngàn cá nhân, đơn vị kinh doanh online trên toàn quốc. Nhiều khách hàng đánh giá dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express nhanh chóng, an toàn với mức phí hợp lý. Thời gian tới, BEST tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm phân loại hàng hoá hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Công nghệ - nền tảng cho hoạt động logistics hiện đại

Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam, ông Nelson Wu - Tổng Giám Đốc BEST Express Việt Nam luôn ưu tiên "lấy công nghệ làm nền tảng phát triển logistics" từ đó tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hoá vào quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống chuyển phát nhanh này.

"Thế mạnh của BEST Express đến từ hệ thống dữ liệu được xử lý bởi nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud. Việc xử lý hàng hóa được triển khai bằng công nghệ cân, đo tự động cùng hệ thống quét mã barcode và quét hình ảnh chất lượng cao... Nhờ đó hiệu quả phân loại được tăng lên gấp 4 lần, giúp giảm đáng kể thời gian chuyển phát hàng hóa và nâng cao năng suất phục vụ của mạng lưới bưu cục." – Ông chia sẻ.

Ông Nelson Wu - Tổng Giám Đốc BEST Express Việt Nam

BEST đã đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để xây dựng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động hiện đại phân bố trải dài cả nước, với năng suất xử lý 1,8 triệu bưu kiện/ngày, giúp hệ thống tăng tốc độ phân loại và giao hàng. Trong đó, trung tâm phân loại hàng hoá tự động tại TP.HCM có diện tích 44.000 m2 với tổng vốn đầu tư 8 triệu Đô la Mỹ đang là trung tâm phân loại tự động lớn nhất của BEST tại Đông Nam Á.

Việc ứng dụng công nghệ vào quá trình vận chuyển hàng hóa và tích hợp dịch vụ vận chuyển với các phần mềm quản lý bán hàng và các sàn thương mại điện tử đã giúp BEST Express tối ưu hóa tiện ích và hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị kinh doanh online.

BEST Express cũng mở rộng thêm dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tuyến Trung Quốc – Việt Nam. Dịch vụ này sẽ giúp người dùng Việt có thể mua sắm tiện lợi với đa dạng lựa chọn về mặt hàng, thương hiệu, sản phẩm... từ các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc mà không cần qua các đơn vị trung gian.

Đứng vững trong đại dịch

Trong những tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động giao hàng có lúc bị gián đoạn, Ban lãnh đạo BEST Express luôn theo dõi sát sao tình hình và sớm đưa ra phương án thích nghi với từng giai đoạn.

Khi trạng thái "bình thường mới" được thiết lập, các shipper BEST Express luôn trong tư thế sẵn sàng đẩy mạnh tốc độ giao hàng tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Các shipper BEST được tiêm vaccine và được test nhanh hàng ngày nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng. Nhóm có kết quả âm tính sẽ được phân giỏ hàng và tuyến giao phù hợp theo từng ngày để đảm bảo an toàn. Khi làm việc, shipper bắt buộc mang khẩu trang toàn thời gian, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K, giữ khoảng cách an toàn trên 2m và xịt khử khuẩn cho kiện hàng trước khi đến tay khách.

Bên cạnh việc đẩy mạnh dịch vụ, đơn vị còn thường xuyên giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng nhằm mang đến lợi ích tốt nhất cho đối tác và khách hàng của mình.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, BEST Express đang triển khai chương trình "Đua đơn hàng, nhận Vàng cùng BEST" dành cho tất cả các shop online trên toàn quốc. Chương trình diễn ra từ ngày 5/10 đến hết ngày 31/10, với hệ thống hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn; trong đó có hàng chục giải hiện kim Vàng, giải đặc biệt lên đến 1 lượng vàng SJC 9999.

Bước sang năm thứ 3 hoạt động tại thị trường Việt Nam, đội ngũ BEST Express quyết tâm mang lại dịch vụ nhanh chóng, an toàn hơn nữa để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và đối tác.