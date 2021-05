Bệnh viện Phổi Trung ương nói về nguồn lây của 2 bác sĩ dương tính SARS-CoV-2

Tối 14-5, Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) đã thông tin báo nhanh về 2 trường hợp mắc Covid-19 là bác sĩ Phòng Chỉ đạo Chương trình thuộc Bệnh viện này.



Theo đó, ngày 4-5, Bệnh viện Phổi Trung ương đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên và các đối tác làm việc trong bệnh viện tổng số 1.099 mẫu đều âm tính. Lúc 6 giờ ngày 14-5, bác sĩ Ng.V.C. (SN 1966, bác sĩ Phòng Chỉ đạo Chương trình, Bệnh viện Phổi Trung ương) gọi điện báo cáo với Trưởng phòng Chỉ đạo Chương trình là mẹ vợ đã được xác định là F0. Bác sĩ C. ở cùng nhà mẹ vợ và đi cùng gia đình từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 về Hà Nội ngày 2-5. Trở thành F1, bác sĩ C. được lấy mẫu và kết quả xét nghiệm đã khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh viện Phổi Trung ương ghi nhận 2 bác sĩ dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 14-5 - Ảnh: Ngô Nhung

Ngay sau đó, Giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu cho phòng Chỉ đạo Chương trình cách ly y tế ngay lập tức và toàn bộ phòng và những người liên quan chỉ đến lẫy mẫu làm xét nghiệm. Qua xét nghiệm phát hiện thêm N.V.P. (SN 1979 là bác sĩ, Phòng Chỉ đạo chương trình) đã dương tính SARS-CoV-2. Bác sĩ P. được xác định tiếp xúc gần khi làm việc chung với bác sĩ C. vào cả ngày 5 đến 6-5 và khoảng 30 phút vào buổi sáng ngày 10-5.

Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, nguồn lây được xác định từ nguồn Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 2-5. Việc lây từ Bệnh viện rất ít khả năng vì Bệnh viện đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên, bảo vệ, vệ sinh viên, bếp ăn với tổng cộng 1.099 mẫu ngày 4-5, đều cho kết quả âm tính.

Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết đến thời điểm hiện tại Bệnh viện vẫn giữ được an toàn bởi Phòng Chỉ đạo Chương trình làm việc tương đối độc lập với khối khám chữa bệnh, có làm việc online. Ngoài ra, bác sĩ C. cũng đã có ý thức chỉ đến Bệnh viện khi cần thiết nên diện tiếp xúc trong Bệnh viện giới hạn trong khu vực phòng ban hành chính như những trường hợp liên quan ở trên. Vì vậy, với mô hình sàng lọc 3 lớp xét nghiệm Xpert của Bệnh viện vẫn đảm bảo an toàn của khối điều trị.

Được biết, bác sĩ N.V.C. có tiền sử đi du lịch TP Đà Nẵng từ 29-4 đến 2-5. Ngày 29-4, bác sĩ N.V.C và gia đình bay từ Hà Nội - Đà Nẵng. Ngày 2-5, bác sĩ này cùng mẹ (đã xác định dương tính SARS-C-V-2) và con gái có đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội. Trên chuyến bay này đã ghi nhận vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) mắc Covid-19.