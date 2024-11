Bệnh tim mạch có thể phòng ngừa bằng dinh dưỡng hợp lý

Anlene Heart Plus là thực phẩm bổ sung với sự kết hợp đặc biệt của các dưỡng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe tim mạch gồm Plant Sterols, Omega 3, Folate, Vitamin B12, Kali…Thành phần Plant sterols trong Anlene Heart Plus giúp hỗ trợ giảm 10% cholesterol xấu trong máu sau 3 tuần. Anlene Heart Plus có chỉ số đường huyết thấp và chứa hệ dưỡng chất Move Pro gồm đạm, canxi, magiê và kẽm, Collagen & vitamin C hỗ trợ cơ xương khớp.

Công ty TNHH FONNTERRA BRANDS (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco Financial, số 02, đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam