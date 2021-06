Bệnh nhân Covid-19 từng được can thiệp ECMO xuất viện

Bệnh nhân N.H.G, 47 tuổi, ở Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, phát hiện mắc COVID-19 ngày 7/5/2021. Sau quá trình điều trị 11 ngày ở tuyến dưới, bệnh nhân tiến triển nặng, tiên lượng xấu và được chuyển viện cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 18/5/2021.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân luôn trong tình trạng sốt cao, tức ngực, khó thở tăng dần, co kéo cơ hô hấp, mặc dù được thở oxy lưu lượng cao nhưng bệnh nhân vẫn không đảm bảo tình trạng oxy máu. Các bác sĩ lập tức can thiệp đặt ống nội khí quản, đặt máy thở xâm nhập kỹ thuật cao, sau can thiệp bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực.

Bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh chụp ảnh cùng bác sĩ Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức tích cực. (Ảnh: Đặng Thanh)

Mặc dù được can thiệp kịp thời, nhưng bệnh nhân suy hô hấp tiến triển nặng rất nhanh, hệ thống tuần hoàn suy sụp, phải duy trì thuốc vận mạch, tổn thương gần như hoàn toàn cả 2 bên phổi.

TS.BS Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân và quyết định thực hiện cấp cứu kỹ thuật ECMO để cứu sống người bệnh. "Đây là kỹ thuật giúp thay thế chức năng tim phổi, đưa ôxy trực tiếp vào máu để giúp duy trì sự sống của người bệnh. Sau 90 phút khẩn trương, phối hợp các biện pháp hồi sức, các bác sĩ đã thực hiện thành công đặt ECMO, giúp bệnh nhân tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy kịch" - BS Phú cho biết.

Đến 30/5/2021, sau 12 ngày điều trị hồi sức tích cực với hệ thống ECMO, thở máy và 6 lần lọc máu hấp phụ Cytokines, chức năng phổi và toàn trạng bệnh nhân dần hồi phục, bệnh nhân được cai được ECMO.

Đến ngày 5/6/2021, sau 18 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân và chức năng phổi hồi phục tốt, bênh nhân hoàn toàn tỉnh táo và được cai thở máy thành công.

Sau 40 ngày hồi sức tích cực, trải qua 12 ngày ECMO, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. (Ảnh: Đặng Thanh)

Tuy nhiên, chiều 7/6, bệnh nhân đột ngột suy hô hấp, các thầy thuốc cấp cứu đặt lại nội khí quản thở máy. Với diễn biến đột ngột và qua thăm khám, đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đã bị biến chứng nhồi máu phổi, một biến chứng nguy hiểm có thể gặp sau cai ECMO.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành điều trị huyết khối động mạch phổi cho người bệnh. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp hồi phục, bệnh nhân bỏ được thở máy, chuyển thở oxy kính. Tình trạng bệnh nhân dần hồi phục, bỏ được thở ô xy, tự vận động được ngày một khá hơn.

Đến ngày 28/6, sau 40 ngày hồi sức tích cực, trải qua 12 ngày ECMO, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, thể trạng tốt, 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được ra viện.

Được biết, đây là bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên khỏi bệnh trong đợt dịch này tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện tại, khoa Hồi sức tích cực vẫn còn 27 bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó có 7 bệnh nhân đã cai thở máy, 20 bệnh nhân vẫn cần thở máy với 6 ca chạy ECMO và nhiều bệnh nhân phải lọc máu hấp phụ cytokines.

Trong ngày 28/6, còn có 10 bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh được xuất viện trở về gia đình tiếp tục cách ly theo quy định./.