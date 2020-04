Bệnh nhân có tiền sử nghiện ma túy tưới xăng đốt bệnh viện, chống đối công an

Ông Máy làm việc với cơ quan công an.

Ngày 6/4, bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết 1 bệnh nhân vừa có hành vi tưới xăng rồi đốt khu vực phòng khám của bệnh viện. Người này đã bị công an tạm giữ và xử lý.

"Vụ việc xảy ra khoảng 15h cùng ngày. Bệnh nhân này mang can xăng tới tưới khắp nơi xung quanh phòng khám rồi châm lửa đốt. Chúng tôi lập tức điện báo cho công an can thiệp nhưng vẫn bị hư hỏng 1 số trang thiết bị y tế, máy móc ở phòng khám.

Vụ việc không gây thiệt hại về người", ông Giới nói.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều lực lượng 113 đến hiện trường để khống chế người đàn ông quá khích. Người này bỏ chạy lên tầng 2 bệnh viện rồi ôm bình cứu hoả cố thủ, tấn công lại công an. Sau ít phút, lực lượng 113 đã khống chế được người này.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông trên có tên là Đinh Văn Máy (37 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà). Người này trong buổi sáng cùng ngày được chuyển từ bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khám. Tại đây, các bác sĩ làm thủ tục chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị.

"Bệnh nhân có tiền sử tâm thần và nghiện ma tuý nên chúng tôi chuyển sang bệnh viện tâm thần. Người này từng nhiều lần có hành vi trộm cắp ở bệnh viện", ông Giới cho hay.