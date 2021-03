Bệnh nhân 1342 làm lây lan dịch Covid-19, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng

Thiệt hại vật chất và phi vật chất

Ngày 2/3, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố D.T.H, SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điểm c, khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định rằng, H. vi phạm quy định cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việc vi phạm các quy định về cách ly dẫn đến nhiễm bệnh và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng xuất phát từ chủ quan của H..

Để xác định hành vi phạm tội, bên cạnh thu thập lời khai và hỏi cung bị can H., CQĐT còn ghi lời khai của những người liên quan.

TP.HCM là địa phương đầu tiên khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người" theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, CQĐT còn xác minh các địa điểm H. di chuyển đến trong quá trình cách ly tại địa phương, kiểm tra trích xuất dữ liệu camera tại khu cách ly tập trung phía Nam của Vietnam Airlines tại quận Tân Bình (TP.HCM), dữ liệu máy quét vân tay cửa ra vào nhà trọ của H. cũng tại quận Tân Bình và kết quả điều tra dịch tễ, báo cáo trưng cầu giám định.

CQĐT cũng làm việc với các đơn vị liên quan như ban Quản lý cơ sở lưu trú cách ly tập trung của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, trung tâm Y tế quận Tân Bình về quá trình cách ly của H., UBND phường và Công an phường 2, quận Tân Bình.

Cùng thời điểm, ngày 26/1, phía sở Y tế TP.HCM xác định, thiệt hại từ việc H. gây lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng là gần 2,8 tỷ đồng, gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2.

Ngày 20/1, Công an TP.HCM có công văn gửi UBND TP.HCM và các quận, huyện đề nghị xác định tổng chi phí sử dụng, để tiến hành cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính có liên quan đến vụ án.

Đến nay, kết quả trả lời xác minh xác định thiệt hại vật chất là hơn 4,475 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có thiệt hại phi vật chất ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TP.HCM gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà.

Xem xét khách quan, CQĐT có đề nghị, ghi nhận tình tiết xem xét giảm nhẹ cho H. vì đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều người có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Đánh giá trách nhiệm toàn diện

Trong vụ án này, CQĐT đề nghị xử phạt hành chính đối với Trạm trưởng trạm Y tế phường 2, quận Tân Bình về hành vi không tổ chức cách ly đối với H. theo đúng quy định.

Đối với ban Quản lý cơ sở cách ly Việt Nam Airlines khu vực phía Nam, CQĐT nhận thấy không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với các cá nhân có trách nhiệm.

Đối với N.T.H. và N.T.N là những người tiếp xúc với D.T.H. tại khu cách ly của Vietnam Airlines, CQĐT nhận định rằng, họ không biết mình dương tính Covid-19 khi tiếp xúc với bị can H..

Bởi lẽ, nội quy khu cách ly tập trung Vietnam Airlines chỉ quy định rằng, người bị cách ly phải hạn chế ra khỏi khu cách ly và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong khu cách ly. Vì vậy, CQĐT cho rằng không đủ căn cứ xử lý hình sự với họ.

Đối tượng D.T.H. (28 tuổi, nam, tiếp viên hàng không) đã nhiều lần vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh khi đang chấp hành cách ly và tự cách ly.

Còn đối với L.M.S, 32 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM là thầy giáo dạy tiếng Anh đã đến gặp và cùng H. rời khỏi nơi cách ly tại nhà, đi ăn uống dù biết Hậu đang phải cách ly.

Điều này là không đảm bảo yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người đang cách ly theo khuyến cáo của bộ Y tế, không đảm bảo yêu cầu công tác phòng dịch bệnh.

Hậu quả là L.M.S trở thành bệnh nhân 1347, là trung gian lây bệnh ra ngoài cộng đồng. Nhưng khi tiếp xúc với H. thì S. không biết H. bị nhiễm Covid-19 nên hành vi của S. chưa đủ căn cứ xử lý hình sự về tội như H..

Trong khi đó, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chưa có quy định xử phạt đối với người tiếp xúc với người đang cách ly y tế nên không có căn cứ để xử lý hành chính đối với Sang nên CQĐT của Công an TP.HCM sẽ kiến nghị bổ sung quy định này.

Nhiều lần vi phạm quy định phòng chống dịch

Trước đó, vào 11/1, cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với đối tượng D.T.H, 28 tuổi, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines cũng là bệnh nhân 1342 để điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/11/2020, nam tiếp viên D.T.H. đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định.

Trong khi cách ly tập trung tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý tại quận Tân Bình, người này tự ý đi qua khu vực cách ly của tổ bay khác, nơi có người sau này được xác định dương tính (BN 1325).

Theo quy định, sau khi cách ly tập trung, đối tượng phải tiếp tục cách ly tại nơi cư trú đến khi đủ 14 ngày. Tuy nhiên, D.T.H đã không tuân thủ quy định về cách ly y tế tại nhà, tiếp xúc gần nên làm làm lây lan dịch bệnh cho 3 người khác.

Xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên 3/12/2020, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã thận trọng, khách quan khi điều tra vụ án.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, việc khởi tố vụ án hình sự được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, toàn xã hội đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

“Tuy nhiên, do sự chủ quan, thiếu thức trách nhiệm của một số người mà đến nay xác định là hậu quả nghiêm trọng nên phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Do là địa phương đầu tiên khởi tố hình sự với hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” nên Công an TP.HCM rất cẩn thận, khách quan.

Đến 22/12/2020, bệnh viện Dã chiến Củ Chi cho biết, bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên D.T.H) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, được công bố khỏi bệnh và tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Đối với 3 trường hợp F1, F2 của nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1347 (28 tuổi, nam giáo viên tiếng Anh), bệnh nhân 1348 (14 tháng tuổi) và bệnh nhân 1349 (28 tuổi, nữ học viên của bệnh nhân 1347) cũng đều có kết quả âm tính, tiếp tục cách ly 14 ngày.

Trong chuỗi 4 ca mắc Covid-19, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 3.263 trường hợp tiếp xúc, tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính và đã gỡ bỏ tất cả các khu vực phong tỏa liên quan.

Tính đến nay, TP.HCM là địa phương đầu tiên khởi tố bị can với bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong khi các nơi khác chỉ mới khởi tố vụ án.