Tổ hợp giáo dục đầu tiên tại Việt Nam: Từ không gian 5 sao, thư viện xịn xò miễn phí đến câu chuyện đồng hành cùng con bằng giáo dục gia đình

Bà Nguyễn Thúy Uyên Phương – Người sáng lập và điều hành FAROS Education & Consulting - Đơn vị vận hành The Edu House (viết tắt TEH) cho rằng, có thể gọi TEH như một "nhà thiếu nhi tư nhân", bởi ở đây hội tụ đủ các hoạt động cho trẻ em ở nhiều lứa tuổi với 4 lĩnh vực: Văn, Vũ, Võ, Vẽ.



Với diện tích lên đến 2.500m2, tọa lạc ngay vị trí trung tâm của khu đô thị Sala (quận 2, TP. HCM), The Edu House quả thực là một lựa chọn, trước hết là TIỆN LỢI, cho những phụ huynh muốn cho con được hưởng nhiều tiện ích giáo dục - giải trí trong cùng một địa điểm.

Nói một cách đơn giản, với quỹ thời gian hạn hẹp sau giờ học hay những ngày cuối tuần, thay vì "quay cuồng" trong vòng quay đưa đón con đi học thì với mô hình "Trường học một điểm đến" của The Edu House, mọi nhu cầu từ phát triển của trẻ từ thể chất đến tinh thần, kỹ năng sống, năng khiếu, vui chơi… đều được đáp ứng, giúp cha mẹ tiết kiệm đáng kể quỹ thời, tiết kiệm thêm chi phí vì không phải di chuyển quá nhiều hay băn khoăn chọn lọc đơn vị giáo dục từ đầu...

Không gian rộng rãi, hiện đại với những khung cửa kính lấy ánh sáng tự nhiên, cây xanh khắp lối... TEH tạo cho người trải nghiệm cảm giác thân thuộc như đang ở trong một ngôi nhà lớn – đúng như tên gọi của mình - The Edu House (Ngôi nhà giáo dục).

Bên trong The Edu House có gì?

The Edu House dành toàn bộ không gian tầng 1 thoáng mát, view mặt hồ siêu đẹp cho Edu Cafe. Trẻ có thể vừa học vừa chơi còn ba mẹ vẫn có thể làm việc, cà phê cùng bạn bè cuối tuần. Đây cũng là địa điểm diễn ra các buổi tọa đàm giáo dục, biểu diễn nghệ thuật với nhiều chủ đề đa dạng, độc đáo. Khu trải nghiệm thực tế ảo 3D hoàn toàn miễn phí vào mỗi chiều tối cũng được đặt ở không gian này.

Những hình ảnh bên trong khu TEH.

Bốn tầng lầu còn lại của TEH là các phòng chức năng từ các đối tác giáo dục. Đặc biệt trong đó là Thư viện gia đình, nơi sở hữu hơn 500 tựa sách khác nhau thuộc mọi lĩnh vực, không chỉ dành cho học viên mà còn chào đón tất cả các bạn nhỏ đến để lựa chọn tựa sách yêu thích. Thư viện gia đình tại The Edu House được thiết kế sang trọng, độc đáo nhưng vẫn gần gũi, thân thiện với trẻ em để tạo nên một không gian đọc sách lý tưởng.

Thư viện gia đình, nơi sở hữu hơn 500 tựa sách khác nhau thuộc mọi lĩnh vực được phục vụ miễn phí.

Khu vực trải nghiệm công nghệ thực tế ảo 3D touch và VR game miễn phí.

TEH quy tụ nhiều tổ chức giáo dục đã được kiểm định về chất lượng giáo dục, uy tín trong ngành, mức độ phổ biến cũng như những giá trị hữu ích cả về kiến thức lẫn chi phí.

Đó là TOMATO Children's Home - Chuỗi trường Ngoại khóa chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học.

Học viện YES - Youth Empowerment School- chuyên về các chương trình phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm khám thế giới...

Đó là Kirakira Workshop: Lớp học về Mỹ thuật và thủ công; Kindermusik Vietnam: Chương trình âm nhạc & chuyển động hình thể hàng đầu thế giới cho trẻ 4 tháng – 5 tuổi; Karate Nghĩa Dũng: Chương trình đào tạo võ sinh Karatedo từ đai trắng cấp 9 đến đai nâu cấp 1; FAROS Education & Consulting: Chương trình đào tạo, hội thảo dành cho cha mẹ và người làm giáo dục...

Ở TEH có rất nhiều khoảng không gian mở nhiều mảng xanh như thế này.

Trong bối cảnh giáo dục trở thành "thị trường" với đủ các sản phẩm dịch vụ, The Edu House giữ vai trò là "màng lọc", giúp phụ huynh có thể tiếp cận những chương trình giáo dục uy tín nhất một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

"Mỗi chúng ta trở thành người hùng mang đến động lực cho con mình"

Với mô hình là một "nhà thiếu nhi thu nhỏ", nhưng TEH hướng đến một câu chuyện khác sâu sắc hơn: GIÁO DỤC GIA ĐÌNH.

Ngoài các tiện ích giáo dục có trả phí dành cho trẻ em, TEH còn thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện giáo dục, kỹ năng, workshop... phi lợi nhuận cho các bé và cha mẹ. Các chương trình học làm cha mẹ, thấu hiểu trẻ sẽ được đan xen vào những hội thảo về giáo dục cộng đồng, giúp các phụ huynh quan tâm hơn đến chất lượng giáo dục gia đình thay vì "giao khoán" con cho nhà trường, xã hội....

Điều ý nghĩa nhất mà TEH có thể làm được cho trẻ nhỏ, đó là đưa bố mẹ trở thành một phần không thể thiếu, một người bạn đồng hành cùng với trẻ trong hành trình trưởng thành của mình.

"Nhiều người sẽ thắc mắc liệu tinh thần đề cao giáo dục gia đình mà chúng tôi đề cao khi xây dựng TEH là gì? Thực tế, thứ quan trọng nhất mà chúng tôi mong muốn phụ huynh dành cho con chính là THỜI GIAN.

Nhiều gia đình không hề lơ là việc dạy con nhưng khó khăn lớn nhất họ lại thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ở nước ngoài các tổ chức dân sự giáo dục, bà mẹ trẻ em hoạt động rất mạnh tạo nên sự kết nối, hỗ trợ trong giáo dục.

Tại The Edu House hàng tuần sẽ diễn ra các hoạt động miễn phí: Tọa đàm giáo dục, biểu diễn nghệ thuật, chương trình âm nhạc, thư viện sách. Bất kỳ một phụ huynh nào có mong muốn trang bị thêm kiến thức giáo dục cho gia đình mình, bản thân mình đều có thể tìm thấy những giá trị hữu ích và hoàn toàn không tốn kém trong không gian của The Edu House để mỗi chúng ta đều trở thành người hùng mang đến động lực cho con mình", bà Nguyễn Thúy Uyên Phương chia sẻ.

Trong bối cảnh giáo dục nhà trường còn nhiều vấn đề, bối cảnh xã hội quá nhiều phức tạp, cha mẹ lại càng phải chủ động là điểm tựa cho con, "cứu" lấy con bằng giáo dục gia đình. Có khi trên hành trình giáo dục, con trẻ chỉ cần một điểm tựa như vậy.

"Chúng tôi hy vọng không chỉ mỗi TEH, mà tổ hợp giáo dục này sẽ là bước tiên phong để mỗi khu đô thị sẽ có một mô hình tương tự. Để làm được điều này đòi hỏi các chủ đầu tư là các khu đô thị phải có thiện chí cùng chung tay tạo ra khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho cư dân của họ, vì mô hình này hướng đến cộng đồng là chính nên lợi nhuận sẽ không cao", bà Phương nói.