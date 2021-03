Bé trai bị bỏ rơi ngày 29 Tết ở Hà Nội đã có bố mẹ nuôi, bác sĩ bật khóc nói lời tạm biệt: "Mạnh mẽ lên con nhé!"

Đứa bé bị bỏ rơi ngày 29 Tết

Chiều ngày 9/3, chính quyền phường Bồ Đề đã có mặt tại khoa Sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội) hoàn tất thủ tục giao Nguyễn Phúc Minh An cho gia đình nhận nuôi.

Giây phút xúc động bé Phúc An về với gia đình mới

Chia sẻ với tất cả mọi người đang có mặt, bác sĩ Vũ Thị Thu Nga - Trưởng khoa Sơ sinh xúc động nói về quá trình tiếp nhận bé Minh An từ người dân chuyển đến trong điều kiện sức khỏe vô cùng yếu ớt, đến nay bé chính thức trở thành người con của một gia đình đến xin nhận.

Theo bác sĩ Nga, đúng ngày 29 Tết vừa qua, người dân phát hiện bé ở ngõ 92 Phú Viên, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé chỉ có dòng thư viết vội của người mẹ với nội dung: "Cháu tên là Nguyễn Minh Phúc An. Sinh 9 giờ sáng ngày 8/2/2021. Con bị sinh non thiếu tháng nhưng vẫn may mắn được sống, do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con có vòng tay yêu thương chăm bẵm như những đứa trẻ khác, được sống hạnh phúc khỏe mạnh, phát triển và học tập khôn lớn thành người…".

Bác sĩ Nga vui mừng trước sự thiện tâm của gia đình đến đón bé

Khi tiếp nhận là lúc nửa đêm, thân nhiệt cháu bé bị hạ, cân nặng chỉ 1.9kg. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm cho con, thăm khám ban đầu xác định con bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh, đẻ non.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn và suy hô hấp đã ổn định. Đến nay sau 28 ngày, bé Phúc An hoàn toàn khỏe mạnh và may mắn nhất là đã được một gia đình đủ điều kiện đón nhận về làm con nuôi.

Nữ trưởng khoa nói trong sự nghẹn ngào: "Dù khoa tiếp nhận và điều trị nhiều trẻ sơ sinh nhưng bé Phúc An là trường hợp rất đặc biệt khi bị bỏ rơi vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Quá trình chăm sóc tại khoa, chúng tôi cũng có nhiều tình cảm với con, đặc biệt bây giờ con đã biết hóng chuyện, biết hờn dỗi…

Dẫu biết là vô cùng yêu quý, nhưng rất khó để các bác sĩ, điều dưỡng ở đây có thể nhận nuôi con. Vì thế, mong con về với gia đình mới, bắt đầu cuộc sống mới với mọi điều tốt đẹp nhất và luôn giữ liên lạc với các "mẹ" ở đây"..

Cặp vợ chồng hiếm muộn may mắn

Có mặt tại bệnh viện cùng với những người thân hai bên gia đình để nhận con, chị Hoàng Thị Thanh Th. và anh Vũ Đình L. (ở Gia Lâm, Hà Nội) không thể nói lên lời và tặng bó hoa đến các bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện vừa qua đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cháu Minh An.

Chị Th. xúc động khi nhận con

Chị Th, sẻ rằng: "Vợ chồng tôi xin cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc con suốt một tháng qua. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ, bố mẹ hứa sẽ chăm sóc con với những gì tốt nhất, chăm con khôn lớn thành người".

Chị cũng cho biết thêm, suốt 8 năm cố gắng chữa trị, mong mỏi để có đứa con nhưng chưa được, cách đây hơn 1 tuần chị biết được thông tin bé bị bỏ rơi không đến nhận nên đã liên hệ với chính quyền để làm thủ tục.

"Từ hôm nộp hồ sơ, ngày nào vợ chồng tôi cũng sống trong hy vọng, đến cách đây 1 tuần, biết hồ sơ mình chính thức được tiếp nhận, ngày nào tôi cũng ở đây đợi đến giờ về thăm con, mong ngóng từng ngày được bế con vào lòng", chị Thảo xúc động.

Bác sĩ Nga đang chia sẻ với người mẹ về kinh nghiệm

Trước khi trao bé Phúc An cho gia đình, bác sĩ Nga dặn dò kỹ lưỡng hai vợ chồng nhận bé làm con nuôi, từ nhiệt độ phòng, từ cách cho ăn, chống nhiễm khuẩn…

Bác sĩ Nga cũng truyền đạt kinh nghiệm, không nên để nhiều người đến thăm nom, vì sẽ không tránh khỏi an toàn vệ sinh khi hôn lên má, tay chưa sát khuẩn….

Trong giây phút bàn giao bé Phúc An cho cặp vợ chồng may mắn, bác sĩ Nga giọng nghẹn: "Con về với bố mẹ mới, gia đình mới phải ngoan con nhé. Cố gắng mạnh mẽ lên con nhé".

Cặp vợ chồng vui mừng đón con