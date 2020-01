Bé trai 10 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê ăn Tết

Tối ngày 23/1 Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) vẫn đang phối hợp cùng gia đình tích cực tìm kiếm tung tích của em Văn Đức Tùng Lâm (10 tuổi, ngụ Giáp Bát, Hà Nội) mất tích bí ẩn sau khi về quê ở tổ dân phố Yên Hợp (phường Mai Hùng) thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) ăn Tết.

Em Lâm trước khi mất tích.

Người thân của em Lâm cho biết, khoảng 18h30, ngày 22/1 sau khi ăn tối xong, người nhà không thấy em Lâm đâu nên đã tổ chức tìm kiếm. Khi tìm ở khúc sông Hoàng Mai (đoạn qua phường Mai Hùng) người nhà phát hiện đôi dép của em ở cạnh bờ sông nên trình báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích em Lâm.

Được biết, em Lâm bị thiểu năng ngôn ngữ nên việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn. Em mới từ Hà Nội về quê để ăn Tết cùng ông bà được mấy hôm thì bị mất tích.

Hiện tung tích em Lâm vẫn đang được lực lượng chức năng cùng gia đình tích cực tìm kiếm. Ai biết thông tin của em Lâm ở đâu xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại của chị Phương (dì em Lâm): 0963.495.682.