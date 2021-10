Bé lớp 4 ngồi im như tượng, giả vờ mạng lỗi trong giờ học online: Cứ tưởng trót lọt, ai ngờ bị cô bắt thóp vì điều không ngờ

Do ảnh hưởng của dịch nên học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước phải chuyển sang học online. Giải pháp này nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời giữ kịp tiến độ năm học. Tất nhiên việc học online cũng có nhiều bất cập so với học trực tiếp trên lớp. Như việc chất lượng bài giảng không thể sánh bằng; học sinh găp phải những sự cố về mạng,... Bên cạnh đó, một số em học sinh còn nghĩ ra những trò cực láu cá để trốn tiết.

Từng có em mở ảnh của mình đang ngồi học chăm chú rồi để trước camera máy tính nhằm đánh lừa giáo viên. Thậm chí, có em còn công phu hơn khi bố trí hẳn ma nơ canh để thay mình học hành. Cũng có nhiều trò trốn học tuy không thành công nhưng lại khiến thầy cô được phen cười đau bụng.

Mới đây, một giáo viên dạy lớp 4 ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện cực khó đỡ trong giờ dạy online của mình. Theo đó, khi cô giáo này đang giảng bài thì có gọi một em học sinh phát biểu. Tuy nhiên, cô gọi mãi mà em không trả lời.

Qua hình ảnh trên camera, em học sinh này ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích gì. Lúc đầu, cô giáo cứ tưởng mạng nhà học sinh bị lag nên hình ảnh bị dừng. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, cô đã nhận ra đây là trò láu cá của học trò. Chẳng có mạng lỗi nào hết, cô nhóc này chỉ đang giả vờ ngồi im để lừa cô mà thôi. Bởi chiếc quạt sau lưng em này vẫn đang quay tít mù! Tất nhiên, cô giáo đã góp ý với phụ huynh, nhắc nhở học sinh về thái độ học tập.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến các bậc phụ huynh được phen cười bò. Nhiều người để lại loạt bình luận như: "Khi bạn rất thông minh, nhưng người tính không bằng trời tính"; "Sau vụ này, các em học sinh khi học online sẽ không bao giờ bật quạt",...