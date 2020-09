Bé gái bị bố đẻ bạo hành ở Bắc Ninh: "Bố bảo đánh cho chừa mà con có mắc tội gì đâu"

"Bố đánh con bằng gậy sắt rồi đạp con vào chậu nước"

Sau khi được giải cứu thành công tại căn nhà của bố đẻ mình, cháu Đ.N.A, sinh năm 2014 (con gái của Đặng Trung Kiên, sinh năm 1973, cùng ở khu phố Tân Lập) được đưa đến Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn để điều trị vết thương.

Hậu quả của những trận đòn roi từ chính bố đẻ và người tình từ nhiều lần trước đó đã khiến toàn thân cháu bé xuất hiện nhiều vết tím bầm, tụ máu... ở phần gáy, lưng và đùi. Kết quả chụp X-quang tại Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn còn cho thấy cánh tay phải của cháu bị gãy lìa xương.

Kết quả chụp X-quang cháu bé bị gãy lìa xương cánh tay

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Khoa ngoại tổng hợp, Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn, cháu bé vào viện trong tình trạng bị hoảng hốt, sợ hãi sau khi trải qua một sang chấn tâm lý rất nặng nề.

"Những chấn thương phần mềm sẽ phục hồi được. Phần xương bị gãy chúng tôi phải theo dõi thêm. Sau 1 tuần nữa, chúng tôi phải chụp lại, xem xương có di lệch hay không" - bác sĩ Đức cho biết.

Những thương tích trên cơ thể thì có thể lành theo thời gian nhưng những lần bị bạo hành, trong trí nhớ của cháu Đ.N.A có lẽ vẫn sẽ còn mãi.

Cháu N.A đang được điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn

- Cháu N.A: Bố cứ cách 1 ngày lại đánh 1 ngày. Bố lấy gậy sắt, gậy nhựa vụt. Đau lắm, quá nhức luôn. Bố đánh bằng gậy xong còn đạp con vào chậu nước nữa. Bố đánh con gãy tay. Bố bảo bố đánh cho chừa.

- PV: Những lúc như thế thì làm sao con tránh được?

- Cháu N.A: Con không tránh được vì bố đóng cửa rồi. Bố bảo đánh cho chừa tội thì thôi. Mà con có mắc tội gì đâu.

Theo tìm hiểu, mẹ cháu N.A đã mất từ năm ngoái. Hiện cháu N.A ở với bố đẻ, nhà ở thị xã Từ Sơn. Khi có thông tin cháu bé thường xuyên bị bố đẻ bạo hành, gia đình nhà vợ đã nhiều lần gọi điện cho anh Kiên xin được đưa cháu về chăm sóc. Nhưng những lần đó, anh Kiên đều nói để cháu ở cùng bố để chăm sóc cho tốt.

Các vật dụng Đặng Trung Kiên dùng để đánh đập con gái 6 tuổi

"Tuần trước tôi còn gọi điện thì bố cháu bảo để bố cháu chăm sóc. Mẹ cháu mất sớm, không ngờ về ở với bố thì cháu lại bị hành hạ như thế này. Rất đau xót. Thực sự là ân hận lắm!" - bác ruột của cháu N.A chia sẻ trong nước mắt.

Khẩn trương truy bắt bố đẻ hành hung con gái gãy xương tay

Sau khi giải cứu thành công cháu bé, cơ quan công an đã khống chế, bắt giữ Lê Thị Nương tại căn nhà. Còn đối tượng Đặng Trung Kiên, lợi dụng tình hình lộn xộn đã lẩn trốn ngay sau đó.

Đối tượng Đặng Trung Kiên

Xét thấy vụ bạo hành có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra sớm truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật trong thời gian càng sớm càng tốt.

"Đây là hành vi hết sức tàn bạo. Bố đẻ con ra lại hành hạ, ngược đãi con. Sau khi truy bắt được, đối tượng chúng tôi sẽ làm rõ các hành vi phạm tội, rồi xử lý ở mức hình phạt nghiêm khắc nhất" - Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Theo tài liệu điều tra, Kiên là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thường xuyên sử dụng ma túy đá và có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy trái phép. Tiến hành khám xét căn nhà, lực lượng công an thu giữ khoảng 7,7g ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành con đẻ của mình. Trong quá trình truy bắt, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng K59 đã lên đạn cùng 1 cân tiểu ly và khoảng 1g ma túy tổng hợp.

Hiện công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh truy bắt khẩn cấp đối với Đặng Trung Kiên để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan tới vụ việc bé gái 6 tuổi bị bố đẻ bạo hành đến gãy xương ở Bắc Ninh, trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Đồng thời, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt Đặng Trung Kiên, 46 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, cũng là bố đẻ cháu bé để làm rõ hành vi phạm tội.

Cụ thể, Đặng Trung Kiên đang bị khởi tố để điều tra về hàng loạt hành vi phạm tội như "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" và hành vi "Chống người thi hành công vụ".