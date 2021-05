Bé gái 4 tuổi và 2 phụ nữ bị thương trong vụ xả súng tại quảng trường Thời đại

Nạn nhân bị thương nhỏ tuổi nhất trong vụ xả súng là một bé gái 4 tuổi. Ủy viên Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) Dermot Shea xác nhận trong một cuộc họp báo rằng, 3 nạn nhân là mục tiêu ngoài ý muốn của kẻ xả súng và không liên quan đến nhau.



Cảnh sát cho biết, cô gái 23 tuổi bị bắn vào đùi, trong khi một phụ nữ 43 tuổi bị bắn vào chân. Cả ba nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Bellevue ở gần đó với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ súng đang bị cảnh sát thành phố New York truy lùng. Người này đã được xác định theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại và cảnh sát đã công bố hình ảnh này vào cuối ngày 8/5.

Vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 17h ngày 8/5 (theo giờ địa phương). Theo ông Dermot Shea, vụ xả súng diễn ra sau một cuộc tranh cãi giữa một nhóm đàn ông. Các nhân chứng ở gần đó cung cấp thông tin cho cảnh sát rằng, vào thời điểm này, những người đàn ông đang tranh cãi và một người đã rút súng và bắt đầu bắn, tấn công cả những người xung quanh.



Các sĩ quan mặc đồng phục đang ở gần hiện trường vụ nổ súng, trên đường W 44 và Đại lộ số 7 khi vụ nổ súng diễn ra. Cảnh sát New York đã tạm thời phong tỏa Đại lộ số 7 giữa Đường 45 và Đường 43.

Ông Dermot Shea cho biết thêm: "Bé gái 4 tuổi bị bắn đến từ Brooklyn. Cô bé bị bắn vào chân và em đã được phẫu thuật". Bé gái đang đi mua đồ chơi với người thân trong gia đình vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.