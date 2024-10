[BCA 2024] Volvo XC90 - Xe sang tiêu biểu cho gia đình

Tối 2/10, gala trao giải Better Choice Awards (BCA) 2024 chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hòa Lạc). Tại sự kiện này, trong hạng mục Car Choice Awards, 8 giải thưởng về ô tô đã tìm ra 8 mẫu xe xứng đáng và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Đáng chú ý trong số đó là giải “Xe sang tiêu biểu cho gia đình” với kết quả chung cuộc thuộc về Volvo XC90.

Mẫu xe Điểm Hội đồng Điểm bình chọn Điểm chung cuộc (*) Volvo XC90 2,691666667 3,0 2,876666667 BMW X7 2,68 2,72 2,704 BMW X5 2,625 2,44 2,514 Lexus RX 2,653333333 2,16 2,357333333 Mercedes-Benz GLC 2,596666667 1,89 2,172666667

(*) Điểm chung cuộc = 40% Điểm Hội đồng + 60% Điểm bình chọn

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách Khoa Hà Nội - trao cúp Better Choice Awards 2024 cho ông Nguyễn Anh Linh - Tổng Giám đốc Volvo Car Việt Nam.

"Có 3 lý do tôi cho rằng Volvo xứng đáng là Xe sang tiêu biểu cho gia đình. Thứ nhất, Volvo là thương hiệu xe sang. Dù nay Volvo đã được tập đoàn Geely của Trung Quốc mua lại, nhưng đây vẫn là xe sang với công nghệ từ châu Âu.

Thứ hai, xe Volvo nổi tiếng toàn thế giới về an toàn, tức là túi khí, cảnh báo va chạm… mọi yếu tố đều hướng tới một mẫu xe gia đình có độ an toàn cao. Do đó, xe Volvo rất được lòng người tiêu dùng, vì gia đình chính là điều quan trọng nhất với mỗi người.

Thứ 3, xe Volvo là SUV thuộc phân khúc D lớn nhất, do đó có thể chở một lượng người và hành lý rất lớn. Xe có 7 chỗ, khi gấp hai hàng ghế sau, chiếc xe trở thành một không gian để hành lý rất rộng rãi", ông Vũ Tấn Công - một trong các thành viên của Hội đồng Thẩm định chung khảo BCA 2024 - cho biết.

Một trong những điểm mạnh nhất của Volvo XC90 là sự an tâm mà xe mang tới cho người dùng nhờ độ an toàn thượng thừa. Đồng thời, XC90 còn được mặc định sử dụng những gì tinh túy nhất của thương hiệu Thụy Điển về thiết kế, trang bị tiện nghi và đáng chú ý là mức tiêu thụ được khó tin trên bản Recharge nhờ hệ thống điện hóa.

Với những đặc điểm nổi bật như vậy, Volvo XC90 đã chiến thắng hạng mục “Xe sang tiêu biểu cho gia đình” tại Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards (BCA) năm nay với tổng điểm hơn 2,876. Trong đó, điểm số từ lượng bình chọn là 3,0, còn điểm từ Hội đồng thẩm định chung khảo là gần 2,691.

Xếp thứ 2 trong hạng mục “Xe sang tiêu biểu cho gia đình” là BMW X7 với tổng điểm 2,704. Một đại diện khác nhà BMW là X5 đứng thứ 3 với tổng điểm hơn 2,514. Hai vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Lexus RX và Mercedes-Benz GLC.

Ngay cả trong đội hình xe Volvo vốn nổi tiếng về độ an toàn, XC90 vẫn nổi bật khi giành được chuẩn an toàn cao nhất có thể từ các tổ chức IIHS của Bắc Mỹ hay Euro NCAP của châu u, thậm chí mọi hạng mục va chạm của dòng SUV cỡ lớn đều đạt thang điểm cao nhất. Cấu trúc chắc chắn cùng hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ lái cao cấp mang tới những thành tựu trên cho Volvo XC90.

Bên trong, không gian quan trọng nhất với một chiếc xe gia đình, thể hiện rõ sự tỉ mỉ trong từng vị trí với phần lớn bề mặt được bọc da từ tấm che nắng, trần tới tận tay nắm giữ thăng bằng trên đầu. Số chỗ ngồi tối đa trên Volvo XC90 là 7 với hàng ghế thứ 3 có không gian ổn cho người dùng. Nếu muốn, người dùng có thể chọn kết cấu 5 chỗ ngồi để mở rộng không gian từng vị trí lên cao hơn nữa.

Bất chấp kích thước lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu của Volvo XC90 chỉ trung bình vào khoảng 10,32 lít cho 100 km di chuyển. Với bản hybrid Recharge, mức tiêu thụ được đưa về con số khó tin là 1,8 lít/100km nhờ hệ thống điện hóa. Thêm vào đó, bản này còn có thể vận hành thuần điện độc lập với quãng đường ước tính 70 km mỗi lần.

"Năm 2025 kỳ vọng sẽ là một năm thú vị khi có thêm rất nhiều các thương hiệu mới đã xuất hiện trên thị trường trong năm nay và sẵn sàng tung hàng loạt sản phẩm mới mẻ, hấp dẫn vào năm sau", ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban tổ chức BCA 2024 - cho biết.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2024 thuộc BCA 2024 bao gồm: Xe dẫn đầu xu hướng: VinFast VF 7 Xe quốc dân cho người mới: VinFast VF 6 Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại: VinFast VF 7 Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình: Honda CR-V Xe sang tiêu biểu cho gia đình: Volvo XC90 Xe Chất chơi của năm: Suzuki Jimny Thương hiệu xe mới tiêu biểu: Skoda Xe năng lượng Xanh tiên phong: VinFast VF 6