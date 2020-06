Bắt tài xế xe container gây tai nạn kinh hoàng, đè chết 3 người trong xe Limousine

Ngày 21-6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lê Thanh Hải, là tài xế điều khiển xe container trong vụ tai nạn giao thông đè chết 3 người tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật hình sự.



Hiện trường vụ xe container lật đè chết 3 người

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, hồi 22 giờ 30 phút ngày 17-6, tại km256+600 quốc lộ 18, thuộc thôn 6, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe đầu kéo mang BKS 14C-009.86, kéo theo rơmoóc mang BKS 14R-007.16 chở container do tài xế Lê Thanh Hải (SN 1967; trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, Móng Cái) điều khiển và xe ôtô khách Limousine loại 9 chỗ mang BKS 79B-029.12.

Thời điểm đó, xe container đi theo hướng Móng Cái - Hạ Long, đến đoạn đường trên đã vượt xe trong điều kiện không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe khách Limousine đang di chuyển ngược chiều. Xe container đã lật, đè lên chiếc xe xe khách Limousine làm chết 3 người trên xe gồm: anh Hoàng Văn T., Dương Văn T. và chị Hà Minh T. Xe khách Limousine bị hư hỏng hoàn toàn.



Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.