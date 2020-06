Bắt quả tang đối tượng bơm nước vào heo trước khi bán

Chiều 13/6, Thượng tá Huỳnh Văn Mến, Trưởng Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, các đội nghiệp vụ Công an huyện bắt quả tang một vụ bơm nước vào heo tại xã Kế An vào trưa cùng ngày.

Đối tượng Luân đang bơm nước vào 25 con heo để tăng trọng lượng trước khia bán.

Theo đó, nhận được tin báo của nhân dân về việc tại nhà kho chứa heo của ông Trần Văn Tư (SN 1978, ngụ ấp 1, xã Kế An, huyện Kế Sách) có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Lúc 11h, ngày 13/6, Công an huyện Kế Sách tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thành Luân (SN 1988) đang bơm nước vào bụng 25 con heo để tăng trọng lượng trước khi bán cho các lò mổ trên địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm lập biên bản tạm giữ tang vật là các dụng cụ để bơm nước vào heo.

Vụ việc đang được Công an huyện Kế Sách xử lý theo quy định của pháp luật.