Bắt người đàn ông dùng cây xiên thịt đâm công an

Theo cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 27/8, trong đám cưới hàng xóm, Lê Văn Hai và anh Nguyễn Văn A. cùng thôn đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, thách thức nhau. Sau đó Lê Văn Hai cầm xiên thịt làm bằng kim loại truy đuổi anh A.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiên Phong nhanh chóng cử Tổ công tác đến hiện trường yêu cầu, vận động, thuyết phục Hai bỏ hung khí để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Tuy nhiên, Hai tỏ thái độ chống đối, chửi bới, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã dùng xiên thịt đâm thẳng vào cẳng tay phải Trung úy Mai Tiến Hưng - thành viên Tổ công tác. Sau khi gây thương tích cho đồng chí Hưng, Lê Văn Hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Hai cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội)

Công an huyện Ba Vì đã khẩn trương huy động lực lượng tổ chức truy tìm. Đến 14h ngày 29/8, khi phát hiện đối tượng cố thủ trong nhà thì Tổ công tác đã tổ chức bao vây, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng vẫn kiên quyết không đầu thú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Để kịp thời động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì đã thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần cho đồng chí Trung uý Mai Tiến Hưng.

Hiện, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Ba Vì tiến hành điều tra, làm rõ.