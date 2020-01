Bất ngờ với nhan sắc thật qua hình ảnh chưa chỉnh sửa của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có vượt qua được người đẹp này

Ngày 8/1, làng giải trí Hoa ngữ diễn ra rất nhiều sự kiện lớn thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng nhờ việc sở hữu dàn sao đình đám nhất nhì nước này. Trong đó, phải nói tới sự kiện thảm đỏ Đầu điều Thịnh điển 2019 tại Bắc Kinh.

Như mọi khi, bên cạnh những thước hình đẹp chuẩn chỉnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng, cư dân mạng cũng đặc biệt quan tâm nhan sắc thật qua thước hình chưa được photoshop của các dàn mỹ nhân đình đám Hoa ngữ. Trong sự kiện này Địch Lệ Nhiệt Ba được khen là xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp dù là ở những thước hình chưa được chỉnh sửa. Tuy nhiên, "mỹ nhân Tân Cương" vẫn không thể thắng nổi vẻ đẹp hoàn hảo của nữ diễn viên "Hậu cung Như Ý truyện" Lý Thấm. Theo đó, dù là góc gần hay xa, Lý Thấm vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp cùng làn da mịn màng hoàn hảo.

Trong khi đó, nữ diễn viên Trương Tuyết Nghênh lại bị chê vì nhan sắc già hơn nhiều so với tuổi thật của cô. Nhiều người cho rằng, dù mới bước sang tuổi 22 nhưng do quá gầy nên Trương Tuyết Nghênh lại càng già hơn so với các mỹ nhân cùng tuổi khác.

Bạch Lộc vẫn xinh đẹp rạng ngời dù là hình chưa qua chỉnh sửa.

Âu Dương Na Na

Quan Hiểu Đồng

Cựu thành viên F(x) Tống Thiến vẫn rất xinh đẹp.

Năm nay, Dương Tử không xuất hiện trên thảm đỏ, nhưng cánh săn ảnh vẫn "chộp" được hình của cô nàng ở phía sau hậu trường. Ở hình chưa qua chỉnh sửa, thân hình của Dương Tử có phần kém thon gọn hơn hình studio công bố.