Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Cố ý gây thương tích”.

Lực lượng Công an bắt giữ Tuấn chưa đầy 24 giờ gây án. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, tối 16/8, Công an xã Phú Tân nhận được tin báo của gia đình về việc bé gái N.H.N.K.B. (14 tuổi), cùng bạn nam Đ.M.Đ (12 tuổi) mất tích từ chiều cùng ngày.

Phối hợp cùng người dân truy tìm, khoảng 21h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 cháu bị trói tay chân tại một ruộng khoai. Trong đó, B. trong tình trạng không quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị hiếp dâm; còn Đ. cũng có nhiều vết thương.

Sau khi nhận báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp công an xã điều tra, truy tìm hung thủ.

Trưa 17/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn tại nhà riêng ở ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân (An Giang).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo bắt giữ Thạch Thanh Tuấn.

Làm việc với công an, Thạch Thanh Tuấn khai nhận, chiều 16/8, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, trên đường đã gặp cháu Đ. chở theo B. bằng xe đạp điện. Tuấn giả vờ xe bị hỏng, nên nhờ Đ. đi mượn đồ sửa và nảy sinh ý định đồi bại với cháu B.

Sau khi sửa xe, Tuấn rủ cả hai ra ruộng ăn dưa hấu. Khi đến khu vực ruộng khoai vắng người, Tuấn dùng kìm đánh nhiều nhát vào đầu hai cháu rồi khống chế, bắt trói cả 2. Đối tượng sau đó xé quần áo và thực hiện hành vi đồi bại với cháu B. Gây án xong, Tuấn tiếp tục trói tay chân, nhét giẻ vào miệng hai cháu rồi bỏ mặc nạn nhân, lên xe bỏ đi.