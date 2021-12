"Bật mí" công thức giòn tan được Cẩm Thiên Long lựa chọn trong thử thách test dầu ăn

Bắt tay thực hiện món chiên rán ở nhiệt độ cao – Những điều cần lưu ý

Để nấu thành công một món ăn đạt chuẩn hương – sắc – vị, bên cạnh công thức và kinh nghiệm chế biến, nguyên liệu đóng vai trò then chốt. Với những món chiên rán ở nhiệt độ cao, chọn đúng loại dầu ăn quyết định 50% sự thành công của món ăn. Theo đầu bếp Cẩm Thiên Long, nếu gặp 1 trong 3 trường hợp dưới đây khi thực hiện các món ăn chiên rán thì có thể là vì bạn chưa chọn loại dầu ăn thích hợp cho các món chiên rán.

Đó là khi chiên rán ở nhiệt độ cao, lớp áo bên ngoài của thức ăn bị cháy khét dù bên trong vẫn chưa chín đều. Hoặc khi chiên rán ngập dầu, màu sắc món ăn không còn tươi hay không vàng ươm như ý hay món chiên rán không quá giòn và màu dầu biến đổi nhiều sau khi chiên.

Cùng đầu bếp Cẩm Thiên Long "bật mí" bí quyết chiên rán giòn tan an toàn

Vì vậy, kiểm tra nhanh loại dầu ăn bạn đang dùng trong gian bếp bằng cách thực hiện 3 công thức/món ăn sau để tìm ra giải pháp an toàn cho những món chiên rán ở nhiệt độ cao nhé!



* Cách thực hiện:

- Bước 1: Sơ chế tôm bằng cách bóc sạch vỏ tôm, bỏ phần đầu, phần đuôi tôm giữ lại, loại bỏ phần chỉ đen ở lưng tôm, sau đó đem rửa sạch với nước muối pha loãng và ướp tôm với gia vị: muối, tiêu, đường và hạt nêm trong khoảng 5-7 phút.

- Bước 2: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch và chia làm 2 phần: phần thứ 1 bào thành các sợi mỏng và ngâm nước muối để giữ độ mềm cũng như tránh bị thâm. Phần thứ 2 luộc với một ít muối trong 25 phút cho đến khi khoai nhừ. Sau đó nghiền khoai và trộn với 50g bột ngô, hạt nêm, đường và trộn cho đến khi thành hỗn hợp mịn và dẻo.

- Bước 3: Khoai tây đã trộn nén thành các phần tròn dẹp, đặt tôm vào giữa, bọc khoai tây ôm sát tôm và chừa phần đuôi. Lấy khoai tây sợi ra khỏi nước, để ráo và thấm khô, rắc khoảng 50g bột bắp lên để tạo độ kết dính. Dùng sợi khoai tây quấn với từng con tôm được phủ khoai tây nghiền, cố định bằng một ít dầu ăn.

- Bước 4: Làm nóng chảo, cho dầu ăn Tường An Gold vừa đủ để chiên ngập tôm. Thả tôm vào chảo chiên ở mức lửa vừa khoảng 5 phút, thấy khoai tây có màu vàng ươm thì vớt ra đặt trên giấy thấm dầu. Bày trí thành phẩm trên đĩa với một ít rau ngò.

* Cách kiểm tra chất lượng dầu ăn: Lớp vỏ ngoài chín vàng giòn, lớp khoai tây và tôm bên trong chín mềm, thơm ngon. Đặc biệt, trong quá trình gia nhiệt đồ ăn không bị cháy khét, chứng tỏ Tường An chịu nhiệt độ cao rất tốt.

* Cách thực hiện:

- Bước 1: Thái rau củ quả rồi rửa sạch, thái miếng mỏng rồi chần sơ qua với nước sôi, vớt ra để ráo nước.

- Bước 2: Cho bột tempura, bột nở, trứng, nước vào trong 1 bát to cùng với một chút muối rồi đánh nhuyễn đến khi bột chảy xuống thành dòng.

- Bước 3: Sử dụng chảo sâu lòng, đổ dầu ăn Tường An Gold vào ngập chảo, nhúng từng miếng rau củ quả vào hỗn hợp bột, khi dầu sôi thì thả từng miếng rau củ quả vào. Khi lớp bột vàng, vớt ra, để rau củ lên đĩa có lót giấy thấm dầu, có thể dùng với tương ớt hoặc xì dầu.

* Cách kiểm tra chất lượng dầu ăn: Hương vị, màu sắc của món ăn đạt chuẩn. Bột chín, nổi, vàng giòn nhưng nguyên liệu bên trong không bị cháy xém, ngả màu. Chứng tỏ Tường An Gold là loại dầu có khả năng gia nhiệt tốt, giữ được thẩm mỹ, chất lượng cho các nguyên liệu trong món Tempura.

* Cách thực hiện:

- Bước 1: Rửa sạch gà, cắt nhỏ khoảng 2-3 cm.

- Bước 2: Ướp gia vị gồm nửa thìa cafe gồm muối, 1 muỗng cafe bột nêm, 1 chút tiêu, để trong tủ lạnh 30 phút.

- Bước 3: Trứng gà đập ra tô, thêm 2 muỗng nước vào, đánh cho tan đều. Trong tô khác cho 300g bột chiên xù vào. Lấy thịt gà, lần lượt nhúng qua hỗn hợp bột mì, sau đó nhúng qua trứng và cuối cùng là bột chiên xù.

- Bước 4: Cho dầu ăn Tường An Gold vào chảo, thả gà sau khi quết vào trong chảo ngập dầu chiên cho đến khi thịt vàng rồi vớt ra đặt vào đĩa có lót giấy thấm dầu.

* Cách kiểm tra chất lượng dầu ăn: Món ăn có lớp vỏ ngoài vàng ươm, giòn, phần thịt bên trong mềm và mọng nước. Sau khi chiên gà ở nhiệt độ cao, dầu vẫn giữ được màu vàng gần như ban đầu, không quá sậm màu, chứng tỏ chất lượng dầu vẫn còn tốt.

Dầu ăn Tường An Gold - Giải pháp vàng chiên rán nhiệt độ cao được đầu bếp Cẩm Thiên Long tin tưởng và lựa chọn

Sau quá trình chế biến và kiểm tra chất lượng dầu ăn qua 3 món, đầu bếp Cẩm Thiên Long chọn dầu ăn Tường An Gold là giải pháp chiên rán ở nhiệt độ cao. Sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của việc lựa chọn dầu khi chiên án, là giải pháp cho những món chiên rán ở nhiệt độ cao, vừa chuẩn ngon, giòn tan tròn vị và đảm bảo cho sức khỏe.

Theo đầu bếp Cẩm Thiên Long, anh chọn Dầu ăn Tường An Gold là giải pháp chiên rán ở nhiệt độ cao, vì sản phẩm được kết hợp từ 03 nguyên liệu cao cấp nhập khẩu (dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu olein), chịu nhiệt độ cao(*) lên đến 232 độ C, giảm nguy cơ cháy khét, xứng đáng là giải pháp vàng chiên rán và chế biến món ăn ở nhiệt độ cao. Không chỉ mang lại độ giòn ngon cho các món ăn chiên rán mà dầu ăn Tường An Gold còn giàu Vitamin E và Omega 3,6,9 tự nhiên tốt cho hệ tim mạch. Đặc biệt, rất an toàn cho sức khỏe với cam kết 3 KHÔNG: Không Cholesterol, Không Trans fat, Không chất bảo quản (theo khuyến nghị của FDA).

(*) Nhiệt độ chiên thích hợp 170-180 độ C.

