Bật mí bí kíp săn vé máy bay giá rẻ du xuân đầu năm từ Aivivu

Săn vé máy bay giá rẻ du xuân đầu năm có khó không.?

Trong những ngày đầu năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Máy bay là phương tiện được nhiều người lựa chọn vì sự nhanh chóng và thuận tiện. Chính vì vậy giá vé thời điểm này cũng sẽ tăng cao hơn so với các dịp khác.

Bình thường giá vé đầu năm thường rất cao. Tuy nhiên không phải trong dịp đầu năm bạn không thể săn được vé rẻ. Hãy tham khảo một vài bí kíp săn vé máy bay giá rẻ được bật mí tại Aivivu để sở hữu vé máy bay giá rẻ trong dịp đầu năm.

Cần chuẩn bị gì cho cuộc chiến dành vé máy bay giá rẻ đầu năm

Bước 1: Chọn địa điểm du lịch: Đây là bước quan trọng nhất trong cuộc chiến giành vé rẻ. Bạn hãy cố gắng chọn cho mình ít nhất 3 điểm đến và khoảng thời gian du lịch thay vì 1 ngày cụ thể, tránh những địa điểm quá hot dịp đầu năm. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng săn được giá vé rẻ.

Bước 2: Săn vé máy bay khuyến mãi từ các hãng hàng không: Trong những dịp cuối năm các hãng hàng không thường tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên vé máy bay khuyến mãi sẽ không áp vào các dịp cao điểm (từ 30 đến mùng 3 Tết) cũng như trên tất cả các đường bay.

Đặt vé máy bay giá rẻ thông minh Aivivu

Bước 3: So sánh vé từ các hãng hàng không: Đây là bước quan trọng đối với những người không có thời gian và bỏ lỡ bước 2. Nếu bạn vào từng trang hãng để so sánh sẽ rất mất thời gian. Vậy so sánh vé của các hãng hàng không như thế nào? Aivivu - hệ thống đặt giữ chỗ giá rẻ toàn cầu kết hợp từ 500 hãng hàng không nội địa, quốc tế. Hệ thống đặt vé thông minh giúp bạn tìm hành trình tối ưu nhất với giá rẻ nhất.

Bước 4: Thanh toán: Bạn phải chuẩn bị 1 trong những thẻ sau để thanh toán: như thẻ nội địa , thẻ visa, master card.... để có thể thanh toán ngay khi săn được vé rẻ. Nếu không có thẻ hoặc bạn ngại giao dịch Online bạn cũng có thể gọi điện cho phòng vé Aivivu theo số hotline: 1900 6695 nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn thanh toán, giao vé miễn phí thu tiền tại nhà trong nội thành Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Thanh toán vé máy bay Online thuận tiện an toàn

Có nên đặt vé máy bay qua phòng vé không?

Câu trả lời là có. Việc đặt vé máy bay qua phòng vé giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, hạn chế rủi ro nhầm tên, ngày bay trong khi đặt vé. Đặc biệt Công ty cổ phần Aivivu hoạt động với mô hình hybrid (Online – Truyền thống) linh động hỗ trợ đa dạng khách hàng có nhu cầu đặt vé Online tự thanh toán cũng như hỗ trợ đặt vé qua điện thoại, giao vé tận nhà yên tâm an toàn tuyệt đối.

Aivivu cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch chính như: vé máy bay giá rẻ, visa, đặt tour du lịch, đặt phòng…có văn phòng ở Hà Nội , Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng. Với 10 năm kinh nghiệm Aivivu sẽ hỗ trợ bạn hoàn hủy vé máy bay, đổi hành trình ( nếu điều kiện vé cho phép). Check in online, mua thêm hành lý, đặt suất ăn....

Một số lưu ý khi săn vé máy bay giá rẻ

Tìm hiểu điều kiện vé trước khi mua vé máy bay giá rẻ

Vé máy bay khuyến mãi từ các hãng hàng không thường là vé máy bay chưa bao gồm thuế phí. Đối với loại vé này các hãng hàng không thường không cho phép đổi tên, hủy vé, và hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. Hành khách được phép đổi ngày bay nhưng phải đóng phí chênh lệch.

Kiểm tra thông tin thường xuyên trước khi khởi hành

Các hãng hàng không có thể thay đổi giờ bay, hủy chuyến bay vì một số nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra hành trình để đảm bảo chính xác thời gian khởi hành của mình.

Trong những dịp đầu năm để chuyến du xuân trở nên trọn vẹn nhất. Hãy là những khách hàng thông thái lựa chọn địa chỉ uy tín trong việc cung cấp vé máy bay. Đặc biệt hãy tuân thủ những quy định hành lý từ các hãng hàng không để hành trình thuận lợi nhất.

