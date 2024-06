Theo tờ China Times, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ khẩn cấp nam diễn viên Vương Bá Kiệt vào tối 18/6 để điều tra về hành vi lái xe khi say rượu và gây tai nạn. Phía cảnh sát cho biết xe của Vương Bá Kiệt đã tông vào 1 chiếc xe bus chở khách trên đường vào 15 giờ ngày 18/6. May mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn, nhưng phương tiện hư hỏng nặng.

Theo cảnh sát, khi đến hiện trường, họ nhận thấy Vương Bá Kiệt có biểu hiện uể oải, thiếu tỉnh táo và trên người nồng nặc mùi rượu. Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn của tài tử sinh năm 1989 lên tới 0,44 mg - vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Ngay lập tức, cơ quan chức năng ban hành lệnh bắt giữ Vương Bá Kiệt, liệt nam diễn viên vào danh sách "mối nguy hiểm chung của xã hội".

Vương Bá Kiệt lái xe trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo và gây tai nạn giao thông

Anh bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp để điều tra vào tối 18/6

Tại đồn cảnh sát, Vương Bá Kiệt khai nhận anh đã cùng bạn bè tụ tập vào tối 17/6. Nam diễn viên cho biết không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu. Đến rạng sáng 19/6, anh được quản lý bảo lãnh với số tiền 50.000 Đài tệ (gần 4 triệu đồng). Theo phía cảnh sát, họ đã chuyển hồ sơ vụ việc của Vương Bá Kiệt cho bên công tố để tiến hành truy tố hình sự tội gây nguy hiểm cho cộng đồng của nam diễn viên.

Sau khi được tại ngoại, Vương Bá Kiệt gửi lời xin lỗi đến công chúng: "Tôi thành thật xin lỗi. Tôi tưởng bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo sau vài giờ nghỉ ngơi nên mới lái xe ra ngoài. Tôi không ngờ lượng cồn trong máu của bản thân vẫn còn cao đến như vậy và đã gây ra 1 vụ tai nạn xe. Tôi bị sốc trước hành vi nguy hiểm của chính mình. Tôi đã làm sai và tôi sẽ chấp nhận hình phạt từ cơ quan chức năng".

Vương Bá Kiệt được quản lý bảo lãnh vào rạng sáng 19/6. Trước truyền thông, nam diễn viên liên tục xin lỗi về hành vi nguy hiểm của mình

Vụ bê bối khiến hình ảnh của Vương Bá Kiệt chạm đáy. Nhiều khán giả yêu cầu nam diễn viên rời khỏi ngành giải trí vì đời tư quá tai tiếng. Các đối tác cũng quay lưng với Vương Bá Kiệt. Ngay sau khi Vương Bá Kiệt bị bắt, 1 nhãn hàng trang sức nổi tiếng toàn cầu thông báo hủy sự kiện có sự xuất hiện của anh. Ban tổ chức Liên hoan phim Đài Bắc cũng đang xem xét hủy tư cách tham dự với vai trò khách mời trao giải của Vương Bá Kiệt.





Khán giả tẩy chay yêu cầu Vương Bá Kiệt rời showbiz, trong khi các đối tác lần lượt hủy show với nam diễn viên sau khi anh bị bắt

Vương Bá Kiệt gia nhập ngành giải trí từ năm 2006. Anh thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn truyền hình. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn diễn xuất trong Winds of September, To My Wife, Life of Pi, Women In Beijing... Vương Bá Kiệt từng lên ngôi Ảnh đế tại Liên hoan phim Đài Bắc, có tên trong đề cử Diễn viên xuất sắc giải Bách Hoa, Kim Mã và Chuông Vàng.

Có tài diễn xuất nhưng đời tư của Vương Bá Kiệt dính nhiều bê bối. Tháng 3 năm nay, anh và bạn thân Tu Kiệt Giai gây ra vụ ẩu đả ở KTV. Vương Bá Kiệt còn được biết đến là người nghiện rượu nặng. Anh từng dính scandal nhốt bạn gái trong nhà để được tự do chè chén vào năm 2011. Trước đó 1 năm, Vương Bá Kiệt gây ầm ĩ dư luận khi dọa tự tử để níu kéo nữ diễn viên Kha Giai Yến vì cô muốn chia tay do không chịu nổi thói quen tiệc tùng, rượu chè quá mức của bạn trai.

Những năm qua, danh tiếng của Vương Bá Kiệt giảm sút vì liên tục dính bê bối đời tư

Nguồn: China Times, ETtoday