Bắt kẻ tấn công cán bộ kiểm soát, vượt chốt kiểm dịch Covid-19

Ngày 22/5, theo tin tức từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Tiến (SN 1984, trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330, Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào hồi 13h15 ngày 21/5, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo về việc tại chốt kiểm soát dịch Covid - 19 xã Nội Hoàng, thuộc địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng, các đối tượng Lương Văn Tiến (SN 1984); Thân Văn Tuân (SN 1989) đều trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong; Nguyễn Hải Vũ (SN 1984), trú tại lô 9-10, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang; Nguyễn Đức Duy (SN 1979), trú tại nhà số 277, đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang; Lương Ngọc Toàn (SN 1988), trú tại số nhà 31, đường Xương Giang, phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang đi từ xã Tiền Phong đến xã Nội Hoàng để về nhà người quen chơi.

Tại đây, tổ kiểm soát dịch Covid - 19 Bờ Mới, thuộc thôn Nội, xã Nội Hoàng đã giải thích, yêu cầu nhóm người trên quay lại, không được vào bên trong xã Nội Hoàng. Tuy nhiên nhóm đối tượng này không thực hiện yêu cầu của tổ kiểm soát dịch, đối tượng Lương Văn Tiến đã có hành vi dùng tay đấm vào đầu anh Dương Văn Đức (SN 1992, trú tại thôn Nội, xã Nội Hoàng) – là thành viên của tổ kiểm soát dịch.

Sau đó, các đối tượng vượt chốt đi vào địa phận thôn Nội, xã Nội Hoàng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác của Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Nội Hoàng, lực lượng CSCĐ đưa tất cả các đối tượng về UBND xã Nội Hoàng để làm việc, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lương Văn Tiến về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330, Bộ luật hình sự.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Tiến để tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định.