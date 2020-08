Bất kể nam hay nữ, già hay trẻ nếu xuất hiện những triệu chứng này trên cơ thể là tiền thân của ung thư

1. Cơ thể mệt mỏi

Nếu mệt mỏi kéo dài có thể là ung thư dạ dày, ung thư ruột và ung thư bạch cầu

Mệt mỏi là do căng thẳng tinh thần quá mức hoặc làm việc quá sức, những bệnh nhân bị ung thư dạ dày, ung thư ruột và ung thư bạch cầu thường cảm thấy mệt mỏi trong giai đoạn đầu khởi phát. Dấu hiệu mệt mỏi của ung thư chính là dù có nghỉ ngơi bao nhiêu cũng không hề cải thiện.

2. Thường xuyên bị đầy bụng

Nhiều phụ nữ cho rằng khi cơ thể bị đầy bụng là do ăn phải thực phẩm bị hư. Tình trạng này rất có khả năng là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Dấu hiệu ban đầu của ung thư buồng trứng là liên tục bị đầy bụng, kèm theo cảm giác khó chịu đường tiêu hóa, khó ăn, rất dễ có cảm giác no.

3. Thấy máu khi đại tiểu tiện

Máu xuất hiện trong phân hoặc trong nước tiểu rất dễ là dấu hiệu của ung thư

Nếu bạn thấy máu khi đi đại tiện thì hãy đi khám tại cơ sở Y tế do có thể là do bệnh trĩ hoặc ung thư ruột kết. Hoặc nếu xuất hiện máu trong nước tiểu có thể do nhiễm trùng đường tiết niệu hay ung thư thận hoặc bàng quang.

4. Có khối u vú

Hãy nhớ rằng, ung thư vú không phải là một căn bệnh dành riêng cho phụ nữ và đàn ông có xác suất mắc bệnh nhất định. Nếu bạn phát hiện da vú chuyển sang màu đỏ, tự nhiên sờ thấy khối u. Nếu đi kèm với nếp nhăn da vú, kích thước núm vú thay đổi hình dạng, tiết dịch núm vú,… về cơ bản là dấu hiệu của ung thư vú. Điều đáng nói, các khối u vú thường không có cảm giác đau.

5. Thay đổi ở tinh hoàn

Nam giới phát hiện sưng tinh hoàn cần phải đi khám

Các dấu hiệu bất thường ở tinh hoàn mà nam giới có thể nhận thấy như có một khối u hoặc sưng trong tinh hoàn. Khối u không đau là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tinh hoàn. Đôi khi, người bệnh có thể chỉ có cảm giác nặng ở bụng dưới hoặc bìu hoặc cảm thấy tinh hoàn có kích thước lớn hơn so với trước đây.

6. Chảy máu âm đạo bất thường

Chảy máu bất thường giữa hai chu kỳ kinh nguyệt hay chảy máu ngoài kỳ kinh có thể có nhiều nguyên nhân gây ra như u xơ hoặc do các biện pháp tránh thai. Do đó nếu chảy máu bất thường giữa hai chu kỳ kinh nguyệt, sau khi quan hệ tình dục hoặc chảy máu không ngừng, bạn cần đến cơ sở Y tế chuyên khoa phụ khoa để khám bệnh. Bác sĩ sẽ khám và thực hiện các xét nghiệm để loại trừ ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung hoặc âm đạo.

7. Các cơn đau kéo dài

Nếu thấy cơn đau kéo dài hơn một tuần ở một bộ phận nhất định trên cơ thể thì cần phải lưu ý

Đau là biểu hiện rất nhiều người gặp phải. Tuổi tác càng cao, các cơn đau trên cơ thể sẽ tăng lên. Nếu thấy cơn đau kéo dài hơn một tuần ở một bộ phận nhất định trên cơ thể thì cần phải lưu ý, đây rất có thể là biểu hiện của ung thư. Nếu thời gian dài bị đau bụng có thể là ung thư đại tràng, ung thư tuyến tụy,… đau ngực có thể là ung thư phổi, đau đầu có thể là ung thư não.

8. Giảm cân không thể giải thích

Tất nhiên, bạn có thể giảm cân khi thay đổi chế độ ăn hoặc tập thể dục. Nhưng giảm cân cũng có thể xảy ra nếu bạn có các vấn đề về bệnh lý khác như căng thẳng hoặc bệnh về tuyến giáp. Tuy nhiên, trong trường hợp giảm tới 4 – 5kg mà không cần thực hiện bất kỳ biện pháp gì thì đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của một trong các loại bệnh ung thư như: tuyến tụy, dạ dày, thực quản, phổi hoặc các loại ung thư khác.

Những thực phẩm có tác dụng phòng ngừa ung thư

1. Mướp đắng

Trong mướp đắng có thành phần ngừa ung thư rất tốt

Lý Thời Trân là một nhà y học vĩ đại thời nhà Minh, ông cho rằng mướp đắng là một loại thực phẩm chống ung thư rất tốt. Còn theo y học hiện đại, mướp đắng có chứa protein quinine – một loại protein hoạt tính có khả năng tăng hệ miễn dịch. Từ đó giúp cơ thể tấn công và tiêu diệt những vi khuẩn và tế bào ung thư.

Ngoài ra, trong hạt mướp đắng có chứa một chất có khả năng ức chế các tế bào ung thư ngăn ngừa chúng di chuyển và lây lan sang nhiều bộ phận khác của cơ thể.

2. Thực phẩm chứa Selen

Mọi người đều biết rằng selen là một trong những nguyên tố vi lượng quan trọng nhất trong cơ thể con người và nó cũng được công nhận là nguyên tố chống ung thư hiệu quả nhất. Selen còn được các nhà khoa học gọi là "vua chống ung thư".

Selen có mặt trong các loại cá (cá thu, cá ngừ, cá cơm, cá trích, cá chỉ vàng, cá hồi, cá mòi) trong đó cá biển có nhiều Selen hơn cả. Selen cũng có ở động vật có vỏ (hàu, sò điệp, tôm hùm), trong nấm, lòng đỏ trứng, các loại ngũ cốc nguyên hạt, hạt hướng dương, quả hạch, men bia, mầm lúa….

Nguồn Sohu