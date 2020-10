Bắt “hot girl” giật và trộm 46 sợi dây chuyền trong Toà thánh

Trước đó, người dân báo tin về việc, có 2 đối tượng lạ mặt, lợi dụng Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung của Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tập trung đông người để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản.

Qua điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Gập và Ngân điều khiển xe máy BKS: 51U7-1258 chuẩn bị tẩu tán "chiến lợi phẩm", nên cử lực lượng truy đuổi. Đến khu vực xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Dầu và người dân bắt giữ được 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận, từ ngày 1/10, Ngân gọi điện kêu Gập chở từ An Giang lên Tòa thánh Cao Đài, Tây Ninh. Lợi dụng những ngày diễn ra Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung có đông người đến dự và tham quan để Ngân "ra tay". Ngân sẽ trả cho Gập tiền công 500.000đ.

Khi đến Tòa Thánh, Ngân một mình "tác chiến", Gập xem lễ hội. Sau khi gây án, Gập chở Ngân về An Giang, thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Qua khám xét, Công an thu giữ tang vật gồm: 3 điện thoại di động, 7 mặt dây chuyền kim loại màu vàng, 3 mặt dây chuyền kim loại màu trắng, 30 sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng 16 sợi dây chuyền kim loại màu trắng, đều bị đứt… Tổng cộng các kim loại màu vàng và trắng trên có trọng lượng khoảng 8 lượng 1 chỉ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân của những vụ móc túi, cướp giật trên xin liên hệ trực ban hình sự hoặc liên hệ số điện thoại 02763.822001 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.