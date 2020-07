Thủ đoạn hoạt động của đường dây này là giấu ma tuý trong lô thuốc tân dược, đóng kín nguyên đai, nguyên kiện. Các đối tượng điều hành đường dây này thông qua 1 công ty chuyển phát nhanh có đại lý tại Đức để vận chuyển ma tuý về Việt Nam.

Ma tuý được bọc lót nguỵ trang trong các hộp thuốc tân dược, dán nguyên tem rồi chuyển về Việt Nam.

Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Sáng, SN 2003, trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Sáng điều hành các "chân rết" đều là trẻ vị thành niên đi vận chuyển ma tuý đến các điểm tiêu thụ.

Để chuyển phát ma túy (dưới dạng thuốc tân dược), Sáng đã tập hợp nhiều thanh thiếu niên bất hảo tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương... làm "người vận chuyển".

Những lọ chứa viên ma túy

Trước đó ngày 22/6, công an quận Hoàng Mai bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Lộc, SN 2003 và Phan Công Dũng, SN 2005, cùng trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An đang vận chuyển 2.000 viên ma tuý tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát (Hà Nội)..

Các loại ma túy với hình dạng viên C sủi, đây cũng là loại thu hút sự tò mò của các trẻ nhỏ.

Được biết, đây là chuyên án được thực hiện bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp đồng bộ giữa hai lực lượng Hải quan và Công an.

Hình dáng C sủi

Theo ban chuyên án, vào khoảng cuối tháng 6, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan đã phối hợp với Bộ Công an, Công an các địa phương Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa… phát hiện 5 lô hàng từ Đức gửi về 5 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương và Hà Tĩnh có các dấu hiệu nghi vấn.

Tang vật thu giữ gồm: 18.697,55 gam (khoảng 42 - 43 nghìn viên) ma túy tổng hợp (MDMA); 393,34 gam Ketamine; 931,08 gam (dạng C sủi) nghi là ma tuý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển số ma túy trên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.