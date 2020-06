Bắt giữ nửa tấn nội tạng gia cầm bốc mùi hôi thối trên đường lên... bàn nhậu

Thông tin từ Đội QLTT Số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông- Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra, phát hiện vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách giường nằm với số lượng lớn (550kg) đã bốc mùi hôi thối.

Theo đó, khoảng 20h, ngày 11/6, Đội QLTT Số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách giường nằm mang BKS 76B-012.06 do tài xế Cao Tấn Toàn (sinh năm 1979; trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng từ Bắc vào Nam.

550 kg nội tạng gà, ức vịt được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển nhiều thùng xốp chứa 550 kg sản phẩm động vật (bao gồm nội tạng gà, ức vịt, xương bò) đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sau khi tạm giữ tang vật vi phạm, sáng ngày 12/6 cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 550 kg sản phẩm nói trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 90 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Được biết, đây là vụ bắt giữ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lớn nhất từ đầu năm đến nay của Cục QLTT tỉnh Nghệ An.