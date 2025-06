Chiều 20-6, Công an thị trấn Năm Căn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Bùi Minh Lợi (30 tuổi; ngụ thị trấn Năm Căn). Lợi là đối tượng đâm trọng thương 1 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở thị trấn Năm Căn.

Công an khống chế, bắt giữ Bùi Minh Lợi ngay sau đó

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị trấn Năm Căn tiếp nhận trình báo của bà L.T.H về việc bị con ruột là Lợi đánh gây thương tích.

Công an thị trấn Năm Căn phân công 1 tổ công tác đến hiện trường xử lý vụ việc.

Sau khi nghe bà H. trình bày về việc bị con trai đánh đạp vào người dẫn đến trật chân không thể di chuyển, lực lượng làm nhiệm vụ vào nhà đề nghị Lợi đến trụ sở Công an thị trấn Năm Căn làm việc.

Tuy nhiên, Lợi đã dùng dao đâm anh Trần A Đal, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự khóm Tắc Năm Căn, trọng thương rồi trở vào nhà cố thủ.

Ngay sau đó, Lợi bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.