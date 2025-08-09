Bắt đầu hành trình an cư từ nền tảng pháp lý

Thiết kế nội thất tinh tế và sang trọng căn hộ mẫu Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Pháp lý vững: chìa khóa để an cư và đầu tư

Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu về chốn an cư không còn đơn thuần là "có chỗ che nắng che mưa". Người trẻ và các gia đình thế hệ mới ngày càng đặt ra nhiều tiêu chí hơn khi tìm kiếm nơi ở: từ môi trường sống chất lượng, vị trí thuận tiện đến tính pháp lý minh bạch.

Sự thay đổi này bắt đầu xuất hiện từ sau đại dịch Covid-19, khi sức khỏe thể chất và tinh thần được đặt lên hàng đầu thì tiêu chí sống xanh - sống khỏe - sống bền vững nhanh chóng trở thành xu hướng chủ đạo. Khảo sát của Batdongsan.com.vn về tâm lý khách hàng cuối năm 2024 cho thấy, 86% người mua nhà ưu tiên dự án có không gian xanh và 88% sẵn sàng trả thêm tiền để sở hữu một "ngôi nhà xanh".

Đáp ứng nhu cầu đó, các dự án bất động sản có quy hoạch đồng bộ, mật độ xây dựng thấp, ưu tiên phát triển mảng xanh, thiết kế thân thiện với thiên nhiên… ngày càng thu hút sự quan tâm của người mua nhà, nhất là giới trung lưu và người trẻ có điều kiện tài chính tốt. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian sống nuôi dưỡng sức khỏe, cân bằng cảm xúc và kết nối cộng đồng.

Mảng xanh được quy hoạch chỉn chu tại Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Cùng với đó, định nghĩa về "vị trí đẹp" cũng đang dần thay đổi theo hướng mở rộng và linh hoạt hơn. Không còn bó hẹp trong lõi trung tâm thành phố, nhiều người đang hướng đến những khu vực có hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, dễ dàng tiếp cận hệ thống dịch vụ - giáo dục - y tế chất lượng nhưng vẫn giữ được sự trong lành, yên tĩnh và không quá đông đúc.

Đặc biệt, pháp lý minh bạch đang trở thành "chìa khóa" then chốt trong mọi quyết định an cư lẫn đầu tư. Khi các bộ luật mới như Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, người mua càng thận trọng và ưu tiên chọn những dự án pháp lý rõ ràng, đảm bảo quyền lợi lâu dài.

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị kiểu mới, đặc biệt là khu vực ngoại thành hoặc nằm cạnh hạ tầng giao thông quan trọng như sân bay, metro dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Không gian sống lý tưởng ngày nay là nơi đủ gần để kết nối, đủ xa để an yên nhưng vẫn đủ đầy tiện ích để có thể tận hưởng trọn vẹn phút giây thư giãn và gắn kết bên gia đình.

Xây tổ ấm ở đô thị sân bay Cần Thơ

Giữa bức tranh đó, KITA Airport City nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý tại Thành phố Cần Thơ. Là khu đô thị sân bay tiên phong của Đồng bằng sông Cửu Long, dự án chỉ cách Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ 3 km, đồng thời là một trong số ít khu đô thị đã hoàn thiện pháp lý và bàn giao sổ hồng cho cư dân.

Mới đây, KITA Group đã tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho 50 khách hàng, đồng thời khai trương căn hộ mẫu Stella Icon - dự án căn hộ cao cấp trong lòng khu đô thị. Cột mốc này tiếp tục khẳng định cam kết pháp lý tường minh mà KITA Group luôn nỗ lực hiện thực hóa trong mọi dự án suốt một thập niên qua.

Khách hàng mua sản phẩm bất động sản tại KITA Airport City nhận sổ hồng

Anh Nguyễn Quốc Khoa, phường Thới An Đông, Thành phố Cần Thơ vừa nhận sổ hồng cho căn nhà mình vừa mua tại KITA Airport City, chia sẻ: "Nhận được sổ hồng trong tay, mình thấy rất yên tâm. Mình có con nhỏ nên rất thích không gian sống nhiều cây xanh, công viên, khu đô thị này sẽ là nơi mình gắn bó lâu dài cùng gia đình."

Bên cạnh trao sổ hồng trực tiếp cho khách hàng, KITA Group đã gửi thư mời đến các khách hàng còn lại để hoàn tất thủ tục công chứng chuyển nhượng, tiếp tục nhận sổ hồng. Dự án Stella Icon hiện đã được Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ cấp phép đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, sẵn sàng chào đón khách đặt mua.

Được quy hoạch đồng bộ trên diện tích 154 ha, KITA Airport City cung cấp đa dạng sản phẩm từ biệt thự, nhà phố, đất nền đến căn hộ cao tầng, tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như trường học, bệnh viện, công viên, khu thể thao, vui chơi và mảng xanh quy mô lớn. Đặc biệt, quảng trường Bình Thủy trong khu đô thị đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách qua các mùa lễ hội, sự kiện thể thao - văn hóa cấp vùng.

Quảng trường Bình Thủy tại Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Với người trẻ lập nghiệp, gia đình vun đắp tổ ấm hay người lao động chuyển công tác, một nơi ở pháp lý vững vàng, chan hòa mảng xanh, tiện ích đầy đủ và dễ dàng kết nối luôn là điểm tựa đáng giá. Hội tụ đủ các yếu tố đó, KITA Airport City chính là lựa chọn lý tưởng tại vùng đất Tây Đô đang chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập.