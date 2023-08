Bắt 2 cha con chém chết người chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (SN 1979; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Huỳnh Tiến Đạt (SN 2005, con trai Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Huỳnh Trí Thành

Theo thông tin ban đầu, giữa Đạt và Nguyễn Phúc Huy (SN 2002; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Khoảng 20 giờ ngày 25-8, lúc trong người có rượu, Đạt hay tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của Huy trên mạng xã hội, nên Đạt nhắn tin rủ Huy chém tay đôi và Huy đồng ý.

Khoảng 15 phút sau, Huy mang theo con dao đến nhà Đạt. Tại đây, cả 2 tiếp tục cự cãi thách thức chém nhau. Lúc này, Thành (cha ruột Đạt) từ trên lầu đi xuống, còn Đạt chạy vào trong nhà lấy 2 cây dao ra chém nhau với Huy.

Đối tượng Huỳnh Tiến Đạt

Hiện trường vụ án.

Trong lúc xô xát, Huy dùng dao đâm 2 cha con Đạt gây thương tích, tuy nhiên Huy bị 2 cha con Đạt chém nhiều nhát vào người gục ngã và tử vong tại hiện trường.