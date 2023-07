Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng

Trẻ em với tuổi thơ cùng Internet



Hiện nay, dưới sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật đã và đang dần thoả mãn nhu cầu của nhân loại trong tìm kiếm và khai thác dữ liệu. Trong đó, hệ thống Internet đang mở ra một kỷ nguyên mới, cho phép con người tận dụng công nghệ để làm việc, sinh hoạt và giải trí. Không chỉ đối với người lớn mà trẻ em ngày nay cũng đang là đối tượng được hưởng những lợi ích này.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 24,7 triệu trẻ em (chiếm khoảng 25% dân số cả nước). Trong đó, 2/3 trẻ em được tiếp cận các thiết bị kết nối Internet và hơn 88% trẻ em được bố mẹ cho phép sử dụng Internet như một hình thức giải trí.

Thiết bị công nghệ được sử dụng để giúp bố mẹ tiết kiệm thời gian trông trẻ

Giờ đây, Internet đang tạo ra một không gian rộng mở cho trẻ, đem lại những giá trị tích cực chưa từng có. Không chỉ tạo điều kiện để học tập mà còn giúp các em khám phá thế giới, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam cho thấy, trẻ nhỏ thường sử dụng Internet để học tập (83%), giải trí (71%), kết bạn (71%), chia sẻ thông tin (23%), mua sắm (30%) và phát trực tiếp (6,3%).



Đặc biệt, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 trong những năm qua đã làm hạn chế không gian học tập, vui chơi ngoài trời của các em, vì vậy độ tuổi sử dụng Internet ở trẻ em đang ngày một trẻ hoá. Cụ thể, độ tuổi trẻ em sử dụng các thiết bị truy cập Internet đã giảm xuống 6-7 tuổi, thậm chí, trẻ 2-3 tuổi đã bắt đầu được tiếp cận với Internet.

Mối nguy hiểm tiềm ẩn với trẻ em trên không gian mạng

Ông Trần Đăng Khoa - Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo tại Hội thảo Môi trường Internet an toàn: Giải pháp trong trường học: "Ngày nay, cha mẹ trang bị hoặc cho trẻ em sử dụng thiết bị di động từ rất sớm. Khảo sát cho thấy 82% trẻ em 12-13 tuổi sử dụng Internet, con số này ở trẻ 14-15 tuổi là 93%. Tuy nhiên, các em lại không đủ kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian này". Theo đó, dù đem đến nhiều lợi ích tích cực, song, Internet vẫn là không gian chứa nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn nhắm vào trẻ em - đối tượng người dùng nhỏ tuổi, luôn bị rình rập bởi đầy rẫy những cạm bẫy trên không gian mạng.

Dưới sự phủ sóng mạnh mẽ của mạng lưới Internet, trẻ em có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, dù đã được cảnh báo nhưng vẫn xuất hiện tràn lan các nội dung xấu, độc như bạo lực, khiêu dâm… đã kích thích trí tò mò, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của các em. Điều đáng nói, những nội dung phản cảm, khiêu khích, gây kích động không chỉ không bị phản đối mà còn nhận được nhiều tương tác, thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Không chỉ vậy, hơn 70% trẻ em từng có trải nghiệm không mong muốn như bị lộ thông tin cá nhân, bị nhắn tin quấy rối, bị bắt nạt trên mạng...Năm 2020, 124 trẻ em (22%) từng trải qua việc bị xâm hại tình dục trực tuyến. Các đối tượng thường có xu hướng tiếp cận, làm quen và gạ gẫm trẻ em tham gia vào các hành vi như gửi tin nhắn đồi trụy hoặc chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm. Chúng có thể dùng những hình ảnh và tin nhắn này để ép buộc, đe dọa khiến các em phải vâng lời làm theo các yêu cầu khác. Nghiêm trọng hơn, các em có thể bị chế giễu, chỉ trích, miệt thị hay bình luận ác ý. Thậm chí, có thể bị công kích, đe dọa hoặc xuyên tạc các thông tin hình ảnh có liên quan đến các em.

Tuy nhiên, dù tiếp xúc với các rủi ro trên mạng hàng ngày nhưng chỉ có 36% trẻ em (hầu hết ở độ tuổi 16-17) được dạy về bảo đảm an toàn trên mạng (theo khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Đồng hành cùng con trên không gian mạng

Để trẻ em được trải nghiệm không gian mạng thật sự tuyệt vời thì cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý sử dụng Internet của các em. Cha mẹ không chỉ là người giám sát mà phải thật sự trở thành những người đồng hành với trẻ trong công cuộc chống lại những tiêu cực do mạng xã hội đem lại.

Sử dụng nguyên tắc để tạo kỷ luật

Trước hết, cha mẹ và trẻ cần có những nguyên tắc chung, được thống nhất khi trẻ sử dụng Internet như không được sử dụng sau 22h, không được tự ý sử dụng khi chưa có sự cho phép, không được vừa ăn vừa nghịch điện thoại…Đồng thời, cha mẹ phải kiểm soát được thời gian con sử dụng các thiết bị cho mục đích giải trí. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khoẻ của các bé mà còn hạn chế rủi ro trẻ bị "nghiện" công nghệ.

Cha mẹ phải tạo kỷ luật để dễ dàng quản lý con trẻ

Thường xuyên trao đổi, trò chuyện với trẻ



Với tâm lý lo ngại phản ứng từ phụ huynh, rất hiếm khi trẻ chia sẻ với bố mẹ những vấn đề mình gặp phải trên mạng xã hội, các bé thường lựa chọn cách im lặng hoặc chia sẻ với bạn bè. Vì thế, cha mẹ cần thường xuyên cùng trao đổi với trẻ, nắm được những nội dung con hay truy cập hay các ứng dụng mà con yêu thích. Bên cạnh đó, cha mẹ hãy hướng dẫn các bé làm sao để sử dụng các thiết bị một cách thông minh, làm sao dùng mạng để xã hội giao tiếp và kết bạn. Quan trọng nhất, hãy giáo dục trẻ cách chia sẻ với người lớn khi con gặp một vấn đề nào đó.

Sử dụng các giải pháp công nghệ

Dù có các giải pháp để nắm bắt được tâm lý của trẻ nhưng với tính chất công việc bận rộn và quỹ thời gian hạn hẹp, các bậc cha mẹ hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý con cái. Thấu hiểu nỗi lo lắng ấy, Hi FPT đã nghiên cứu và phát triển ứng dụng với tính năng bảo đảm an toàn Internet trên thiết bị công nghệ của bố mẹ. Với phiên bản mới được nâng cấp, Hi FPT PHIÊN BẢN 7.0 giúp cha mẹ dễ dàng trong việc quản lý thời gian và nội dung được truy cập trên từng thiết bị của con trẻ, tạo ra một môi trường học tập và giải trí an toàn cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, tiện ích này còn chặn các nội dung, trang web độc hại theo thiết bị người dùng, bảo vệ gia đình, nhất là trẻ em trước các tác động tiêu cực bởi các nội dung truy cập không phù hợp.

Hi FPT phiên bản mới được nâng cấp giúp cha mẹ quản lý trẻ dễ dàng hơn trên Internet

Với những mẹo trên, cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm cho con trẻ học tập và giải trí trên Internet, giảm thiểu tối đa những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong không gian "ảo". FPT Telecom luôn mong muốn mang đến thông tin thật sự hữu ích, giúp các bậc phụ huynh có những trải nghiệm tuyệt vời và dễ dàng hơn trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng.



