Bão số 4 - Noru nâng cấp thành "siêu bão" trước khi vào biển Đông, đe dọa tàn phá các tỉnh miền Trung

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong trong 42 tiếng (từ 13h ngày 23/9 đến 07h ngày 25/9) bão Noru đã tăng từ cấp 8 lên cấp 15, giật trên cấp 17. Đặc bệt trong 12h qua, cường độ bão Noru liên tục mạnh lên. Cơ quan khí tượng Philippines Pagasa cũng đã nâng mức cảnh báo đối với bão Noru thành "siêu bão" vào lúc 5h ngày 25/9 (giờ địa phương).

Hồi 07 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo đường đi của bão số 4. Nguồn: TTKTTVQG

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ.

Đến 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Trong 72 đến 96 giờ, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần.

Bão Noru được dự báo rất mạnh và phức tạp. Ảnh: Bão số 9 năm 2020

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy – Chuyên gia nghiên cứu Biển đổi khí hậu và Phòng tránh thiên tai cảnh báo: Đây là một cơn bão rất nguy hiểm bởi cấp gió rất lớn. Vị chuyên gia nhận định, mức nguy hiểm của bão Noru sẽ lớn hơn bão Sangsane đổ bộ vào Đà Nẵng năm 2006 và bão Damrey (bão số 12 năm 2017 đổ bộ vào Nha Trang).

Do bán kính bão rất lớn và cường độ bão rất mạnh nên các tỉnh từ Quảng Bình tới Nha Trang thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Vùng có gió bão RẤT mạnh dự kiến từ Huế tới Phú Yên. Bão cũng sẽ di chuyển vào vùng Tây Nguyên.

Miền Trung mưa to dồn dập

Hiện nay (25/9): ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/9 đến 08h ngày 25/9 có nơi trên 80mm như: Nga Sơn (Thanh Hóa) 92.2mm, Tân Lạc (Nghệ An) 119.6mm, thị trấn P Rao (Quảng Nam) 121mm, Hương Trà (Thừa Thiên Huế) 88mm, Sơn Tân (Quảng Ngãi) 90.0mm, Nhơn Tân (Bình Định) 105.2mm, Cà Lúi (Phú Yên) 101.2mm, Ia Broai (Gia Lai) 116.2mm,…

Dự báo: trong ngày 25/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 25/9 mưa lớn diện rộng ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình giảm dần.

Chiều và đêm 25/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Khu vực Hà Nội: trong ngày 25/9, có lúc có mưa rào và dông.

Tuy nhiên, từ ngày 26/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Noru có xu hướng di chuyển về phía Tây và có khả năng ảnh hưởng đền thời tiết khu vực Trung Bộ, nên:

- Bắc Bộ: từ ngày 27-30/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: ngày 26/9 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 27-30/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

- Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng ngày 27-28/9 phía Bắc của khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.