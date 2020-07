Ảnh: CBS News

Riêng tại hạt Monmouth, hơn 19.000 người chịu cảnh mất điện. Cảnh báo lũ quét trước đó cũng được ban hành dọc theo đường đi của bão. Thị trưởng thành phố New York khuyến cáo người dân tại một số khu vực ảnh hưởng của bão cần hết sức cảnh giác, chuẩn bị mọi biện pháp ứng phó kịp thời trong trường hợp xảy to mưa to, gió mạnh kèm lũ quét./.